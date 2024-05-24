Sakaryaspor TFF 1. lig play-off final maçı 30 Mayıs Perşembe 20.00'de oynanacak

24 May 2024 21:12 - Güncelleme : 24 May 2024 21:26

Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor’un yeni hocası belli oldu!

Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor’un yeni hocası belli oldu!

Sakaryaspor final maçı, sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri.

Yeşil-siyahlı ekip, 1. Lig’in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etmişti.

Final mücadelesiyle Süper Lig'e yükselecek bir diğer takım da belli olacak.

Göztepe ve Eyüpspor'un ardından Süper Lig'de mücadele edecek son takımı belirleyecek olan Sakaryaspor, Bodrumspor-Çorum FK maçının galibi ile karşılaşacak.

Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için Adana’da rakibiyle mücadele edecek.

Sakaryaspor, rakibiyle 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, maçın bilet satışlarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.