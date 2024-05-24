Sakaryaspor TFF 1. lig play-off final maçı 30 Mayıs Perşembe 20.00'de oynanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
24 May 2024 21:12 - Güncelleme : 24 May 2024 21:26
Sakaryaspor'un TFF 1. Lig Play-Off final maçı ne zaman, hangi gün ve saatte? Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'e yükselme mücadelesinde hangi rakiple karşılaşacak? Maçın biletleri nereden alınacak ve maç Adana’da mı oynanacak? İşte tüm detaylar…
Sakaryaspor final maçı, sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri.
Yeşil-siyahlı ekip, 1. Lig’in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etmişti.
Final mücadelesiyle Süper Lig'e yükselecek bir diğer takım da belli olacak.
Göztepe ve Eyüpspor'un ardından Süper Lig'de mücadele edecek son takımı belirleyecek olan Sakaryaspor, Bodrumspor-Çorum FK maçının galibi ile karşılaşacak.
Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için Adana’da rakibiyle mücadele edecek.
Sakaryaspor, rakibiyle 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, maçın bilet satışlarına ilişkin bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.
Kaynak: TGRT Haber