Şakir Paşa Ailesi dizisi iptal mi edildi? Şakir Paşa Ailesi ikinci sezon yok mu?

İlk sezonuyla büyük ilgi gören NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi, birçok badireyi de büyük güçlüklerle atlamıştı.

RTÜK cezası, diziye açılan aile davası ve yangından tüm setin kül olması diziyi büyük zorluklara sokmuştu.

Tüm bunlara rağmen sezon finali yapan ve ikinci sezonunun gelmesi beklenen Şakir Paşa Ailesi dizisinden üzücü haber geldi.

Dizinin ikinci sezonda bir zaman atlamasıyla devam etmesi beklenirken iptal kararı geldi.

Başarılı oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren dizinin artan maliyetler nedeniyle ikinci sezonunun çekimlerinin iptal edildiği iddia edildi.

Daha önce çıkan yangından sette 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın ayrıca ardından 50 milyon TL’lik bir zarar bırakmıştı. Sabotaj iddialarının da konuşulduğu yangının kaynağının elektrik olduğu açıklanmıştı.

Birçok kez iptal olacağı konuşulan dizinin yeni dönem maliyetlerinin altından kalkamayacağı öğrenildi.