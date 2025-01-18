Şakir Paşa Ailesi yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı kesinleşti

18 Ocak 2025 00:20 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 00:36

Sette çıkan yangının ardından ekranların sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi’nin yeni bölümü çekilemezken dizinin yeni bölümünün en zaman yayınlanacağı da belli oldu.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde çıkan yangın​ büyük hasara neden olan yangın dizinin geleceğini riske atmıştı.

Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ve hangi tarihte yayınlanacağı araştırma konusu oldu.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DEVAME EDECEK Mİ?

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin çekimlerinin yapılacağı köşkün yapımına devam ediliyor.

Öte yandan son paylaşılan bilgilere göre de dizinin dış sahnelerini çekmek için oyuncular​ sete geri döndü.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şakir Paşa Ailesi 19 Ocak 2025 Pazar günü özel bir bölümle ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümünün ise 26 Ocak 2025 Pazar günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kanal ve yapım şirketi tarafından ise henüz net bir açıklama yapılmadı.