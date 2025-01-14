Salı günü hangi diziler var? Bu akşam 4 dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek

14 Ocak 2025 18:47 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 18:50

Salı günü bu akşamki diziler TV yayın akışında yer aldı. Salı akşamı televizyonda izleyicileri birbirinden heyecanlı diziler bekliyor. TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", ATV'de "Bir Gece Masalı", Show TV'de "Bahar" ve Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" ekranlara gelecek. "Bir Gece Masalı"nda Mahir'in Kürşat'ı kurtarması sonrası yaşananlar ve Canfeza ile olan karmaşık ilişkisi, "Bahar"da ise Evren'in Bahar'a desteği ve ikilinin romantik anları izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Salı​ günü televizyon ekranlarında izleyicilerin tercih edebileceği dört farklı dizi​ bulunuyor. İşte bu akşam yayınlanacak diziler ve yeni bölümlerinde neler olacağına dair detaylar.

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı akşamları televizyon dizi izleyicileri için birbirinden farklı dizi yapımları bulunuyor. TRT 1'de dönem dizisi olan "Mehmed: Fetihler Sultanı" saat 20.00'de ekranlara gelecek. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, izleyicileri Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih dönemine götürerek, Mehmed'in stratejik zekası ve liderliğini konu alıyor.

ATV'de ise "Bir Gece Masalı", aşk, ihanet ve sırlarla dolu bir hikayeyle izleyiciyi buluşturuyor. Show TV'de "Bahar" dizisi, komedi ve dramı harmanlayarak, izleyicilerin yüzünde tebessüm bırakırken, duygusal anlar yaşatıyor. Son olarak, Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" izleyicileri İstanbul'un zengin ve karmaşık dünyasına davet ediyor.

BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam televizyonda dört farklı kanalda dizi keyfi yaşanacak. TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" izleyicileri tarihi bir yolculuğa çıkaracak. ATV'de "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle Mahir'in Canfeza ile olan karmaşık ilişkisine odaklanacak. Show TV'de "Bahar", izleyicilerine yine gülümseten ve duygulandıran sahneler sunacak. Star TV'de ise "Sen Ağlama İstanbul" İstanbul'un farklı renklerini ve insan hikayelerini anlatacak.

Dizi severler için bu akşam oldukça dolu geçecek. Her dizi, kendi içinde farklı duyguları ve hikayeleri barındırarak, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazır. "Bir Gece Masalı"nda Mahir'in Kürşat'ı kurtarmasının ardından yaşananlar ve Canfeza ile olan duygusal çatışmalar, "Bahar"da ise Evren ve Bahar​'ın birbirlerine destek olmaları ve romantik anlar ön planda olacak.

14 OCAK SALI BU AKŞAMKİ DİZİLER

14 Ocak Salı akşamı, televizyon kanalları dizi severler için dolu dolu bir program hazırlamış. İşte bu akşamki diziler:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Show TV: Bahar (20.00)

Star TV: Sen Ağlama İstanbul (20.00)

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", ATV'de "Bir Gece Masalı", Show TV'de "Bahar" ve Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" dizileri yayınlanıyor.

BİR GECE MASALI DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahir'in Kürşat'ı kurtarması sonrası Canfeza ile olan karmaşık ilişkisi ve Mahir'in Canfeza'ya dükkan sürprizi ile birlikte geçirecekleri gece, şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebe.

BAHAR DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar'ın Timur tarafından "deli" olarak görülmesi ve Evren'in ona desteği ile buzların eriyeceği bir bölüm bekleniyor. Seren'in kına gecesi ve Bahar ile Evren'in romantik sahnesi de dikkat çekecek.

MEHMED: FETİHLER SULTANI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

"Mehmed: Fetihler Sultanı" TRT 1'de yayınlanıyor.