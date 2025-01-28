Salı günü hangi diziler var? Bu akşam 4 dizi yeni bölümü ile ekranlarda

28 Ocak 2025 17:33 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:33

28 Ocak Salı akşamı TV yayın akışında 4 dizi yeni bölümü ile yer aldı. TRT 1'de "Mehmed Fetihler Sultanı", ATV'de "Bir Gece Masalı", Show TV'de "Bahar" ve Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul". Her biri farklı hikayeler ve karakterlerle izleyicilerine heyecanlı anlar yaşatacak.

Salı akşamı televizyon izleyicileri için dört farklı dizi hazırlandı. İşte bu akşam ekranda olacak diziler ve yeni bölümlerde neler yaşanacak.

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1'de saat 20.00'de yayınlanacak olan Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölümünde, Mehmed'in Ferhat'ın casus olduğunu ortaya çıkarmasıyla başlayan olaylar dizisi devam ediyor. Mehmed, bu ciddi ihaneti sorgularken, Papa'nın gözdesi Salvador'un öldürülmesiyle Bizans'ta büyük bir kriz baş gösteriyor. Mehmed'in planlarına karşı Bizans stratejilerini nasıl şekillendireceği merak konusu.

ATV'de saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak olan Bir Gece Masalı'nda, Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkmasıyla evde büyük bir kaos yaşanıyor. Mahir'in babaannesine yardım etme çabaları, Canfeza'nın sürpriz balayı planları ve Kürşat'la olan ilişkisindeki gerginlikler bu bölümde izleyicileri bekleyen sürprizler arasında.

Show TV'de saat 20.00'de yayınlanacak olan Bahar dizisinin 32. bölümünde, Aziz Uras ve Seren'in düğünü eğlenceli anlara sahne olurken, Bahar ve Evren'in ilişkisi devam ediyor. Rengin ve Efsun arasındaki gerilim ise artarak devam ediyor, Rengin'in gelecekteki planları merakla bekleniyor.

Star TV'de saat 20.00'de yayınlanacak olan Sen Ağlama İstanbul'da, Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat'ın idama mahkum edilmesiyle başlayan olaylar, Büyükbey'in yardımı ve karanlık planlarıyla devam ediyor. Büyükbey'in kızı Şirin ve yeğeni Kubat'ın mutsuz evliliği, herkesin hayatını kökünden değiştirecek bir planla birleşiyor.

BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam, Türk televizyonlarında dört farklı dizi izleyicileriyle buluşuyor. Her kanalda farklı bir hikaye ve karakterlerle izleyicileri ekrana kilitleyecek öyküler sunulacak.

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Bir Gece Masalı

Show TV: Bahar

Star TV: Sen Ağlama İstanbul

SALI DİZİLERİ

Salı akşamları, Türk televizyonlarında geniş bir izleyici kitlesine hitap eden dört dizi yayınlanıyor. Her biri kendi içinde farklı hikayeler barındıran bu diziler, izleyicilerin ilgisini çekecek gelişmelerle dolu.

Mehmed Fetihler Sultanı: Mehmed'in zekası ve sezgileriyle casusluk olaylarını çözmesi, kuşatma hazırlıkları ve Bizans'taki krizler, bu bölümde ön planda olacak.

Bir Gece Masalı: Evdeki kaos, Mahir'in aile içi ilişkileri yönetme çabası ve Canfeza'nın sürprizleri, bu bölümde izleyicileri bekleyen ana olaylar arasında.

Bahar: Düğün hazırlıkları, aşk ilişkileri ve aile içi gerilimler, "Bahar"ın bu bölümündeki ana konuları oluşturuyor.

Sen Ağlama İstanbul: İstanbul'un tarihi atmosferinde geçen bu dizi, Şehrazat'ın sevdiği adamı kurtarma çabaları ve Büyükbey'in karanlık oyunlarıyla dolu bir bölüm sunuyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmed, Ferhat'ın casus olduğunu ortaya çıkarır ve bu ihaneti sorgular. Papa'nın gözdesi Salvador'un öldürülmesiyle Bizans'ta kriz başlar.

BİR GECE MASALI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE HANGİ OLAYLAR YAŞANACAK?

Afet'in mektubu evde kaosa neden olur, Mahir babaannesine yardım eder, Canfeza sürpriz bir balayı gecesi planlar ve Kürşat'la ilişkisi gerginleşir.

BAHAR DİZİSİNDE BU HAFTA NE OLACAK?

Aziz Uras ve Seren'in düğünü, Bahar ve Evren'in ilişkisi, Rengin ve Efsun arasındaki gerilim bu bölümde öne çıkıyor.