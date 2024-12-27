Salı günü okullar yarım gün mü? 31 Aralık'a kısa süre kaldı

27 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:58

Yeni yıla girmemize kısa süre kala öğrencilerin gözü okulların yarım gün olup olmadığına çevrildi. Binlerce öğrencinin gündeminde yer alan yarım gün tatil ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 31 Aralık günü resmi tatil olarak sayılmıyor.

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

Senenin sonuna yaklaşmamıza kısa süre kalmasıyla beraber 31 Aralık​ Salı günü okulların tatil​ olup olmayacağı merak edildi. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olarak sayılırken okullar​ ve iş yerleri tatil olacak.

SALI GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık günü yeni yıla gireceğiz. 2024 - 2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil oluyor. Okullarda eğitime ara verilecek.

31 Aralık gününün resmi tatil olmamasından dolayı okullarda dersler tam gün yapılacak.

31 ARALIK NE ZAMANDAN BERİ YARIM GÜN DEĞİL?

31 Aralık günlerinin yarım gün olduğu yıllar sosyal medyada konuşuluyor. Bazı kullanıcılar 92-96 aralığında yarım gün olduğunu söylerken bir kısım da yanlış hatırladığını ve tatil olmadığını savunuyor.

31 Aralık günü ülkemizde uzun yıllardır yarım gün olarak değil tam gün olarak geçmekte.