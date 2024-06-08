Salı gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 35-40 dereceyi aşacak

08 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir sonraki hafta için değerlendirmelerini açıkladı.

Değerlendirmelerine göre, Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Salı gününden itibaren, yüksek sıcakların kaydedileceği ve 35-40 derecelerin görüleceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, bugün Adana'da 44 derece ile 3. kez en yüksek sıcaklık rekoru kırıldığı öğrenildi.