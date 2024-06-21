Salihli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

21 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:29

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ısınan havaların ardından Türkiye'nin her tarafından yangın haberleri gelmeye başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde de bugün saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi.

SALİHLİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yağbasan Mahallesi'ndeki Dibekdağı mevkiinde çıkan orman yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları hala devam ediyor.