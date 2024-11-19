Salim Taşçı'nın cenaze töreninin nerede yapılacağı netleşti

19 Kasım 2024 07:44 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 07:45

Gazeteci, yazar, şair ve Ankara’nın meşhur emlakçılarından Salim Taşçı 79 yaşında hayatını kaybetti. Yozgat doğumlu olan Taşcı’nın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı merak edildi.

Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce ağaç diktirerek çevre dostu projelere imza atan Salim Taşçı, şiirlerini bağışlayarak eserleriyle Türk sinemasına yön vermişti.

SALİM TAŞÇI CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Gazeteci​, yazar​ ve Başkent’in ünlü emlakçılarından biri olan Salim Taşçı, bugün Karşıyaka Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SALİM TAŞÇI KİMDİR?

1945 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dünyaya gelen Salim Taşçı, ortaöğrenimini Ankara’da bitirdi. Öğrencilik yıllarında gazetecilik ile tanışan Taşçı, 1981 yılında Sancak gazetesinin sahibi olana kadar Tercüman ve Adalet gazetelerinde çalıştı. Aynı zamanda Yozgat ve Sorgun Postası gazetelerinde haftalık köşe yazıları kaleme aldı.

Ankara Spor Kulübü’nde boks ve futbol sporlarıyla ilgilenen Salim Taşçı, "Hakan Kral" mahlasıyla yazdığı dokuz hikaye ve senaryonun beyaz perdeye uyarlanmasını sağladı. "Allı Gelin", "Eşkiya'nın Oğlu", "Şehirde Kan Vardı", "Vukuat Yok" ve "Perişan Gız" gibi hikâyeleri de filmlere konu oldu.

Başkent’in bilinen emlakçılarından biri olan Salim Taşçı, Türkiye’de ilk banka satışını gerçekleştirerek “Bankayı Portakal Gibi Sattım” isimli kitabı yazdı.

Evli ve iki çocuk babası olan Salim Taşçı, Türkiye​'nin farklı bölgelerinde yüz binlerce ağaç dikerek hatıra ormanları oluşturma projeleriyle çevreye katkı sağladı.