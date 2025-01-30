Salvan Momika öldü mü? Kuran-ı Kerim yakma eylemiyle gündemdeydi

30 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:42

Kuran-ı Kerim yakma eylemiyle dünyanın gündeminde yer alan Salvan Momika öldü mü tüm dünya tarafından araştırılıyor. Canlı yayın esnasında vurularak öldürülmesi üzerine olayda son durum merak edildi.

Kuran-ı Kerim yakma eylemini İsveç'te gerçekleştiren Salvan Momika'nın son durumu merak ediliyordu. Canlı yayın esnasında vurularak öldürülen Momika'nın ölümü Stockholm'daki evinde gerçekleşti.

SALVAN MOMİKA ÖLDÜ MÜ?

Kuran-ı Kerim yakarak yaptığı eylem ile dünyada tanınan ve yargılanan Momika, Stockholm'daki evinde öldürüldü.

Södertälje mahallesinde bir apartmanda şüpheli eylem ihbarı gelinmesinin ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 38 yaşındaki isim vurularak öldürüldü.

İsveç basınında yer alan bilgilere göre Momika, Çarşamba günü öldürüldü. Polis sözcüsü olan Nadya Norton, internette canlı yayın üzerinde yayın açtığı esnada vurularak öldüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Stockholm Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre Iraklı Salwan Momika ile Salwan Najem adında 2 sanık kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçlarını işledikleri" gerekçesiyle yargılanmaya başlamıştı.

Salwan Momika ve Salwan Najem, 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde yeniden aynı eylemi gerçekleştirmişti.