Şam Büyükelçiliği açıldı mı? 2012 yılında faaliyetlerini sonlandırmıştı

14 Aralık 2024 12:46 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:53

Geçtiğimiz günlerde Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. 12 senenin ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği açılıyor.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Şam Büyükelçiliği açılıyor.

2012 senesinde faaliyetlerini sonlandırmıştı ve büyükelçilik personeli ve aileleri Türkiye​'ye geri dönmüştü.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILDI MI, NEREDE?

Büyükelçiliğin geçici maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve ekibi ile açılması bekleniyor. Büyükelçilik 26 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerini sonlandırmıştı. Suriye'de rejimin yıkılmasının ardından yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Hakan Fidan şu sözleri söylemişti:

"Yarın faaliyete geçer. Bütün ekip hepsi beraber, Büyükelçimiz de dahil. Büyükelçiler Konferansı vardı biliyorsunuz Ankara’da. Burhan bey de bizim Moritanya Büyükelçimiz. Konferansa geldi Moritanya’dan, Moritanya Büyükelçimiz olarak, Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik