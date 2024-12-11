Samet Akaydın neden protesto edildi? Samet Akaydın Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü
Athletic Bilbao karşısında yenen golde hata yapan Samet Akaydın, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Stadyumda tüm oyuncuların desteklenmesi için anons yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe’de Samet Akaydın, taraftar tarafından ıslıkla protesto edildi.
SAMET AKAYDIN NEDEN PROTESTO EDİLDİ?
Karşılaşmanın 5. dakikasında konuk ekip, Samet Akaydin'in kısa düşen hatalı pası sonrası 1-0 öne geçti.
Bu golün ardından bazı Fenerbahçe taraftarı, top Samet Akaydin'e geldiğinde oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.
Bazı taraftarlar ise alkışlarla oyuncuya destek olmaya çalıştı.
ANONS YAPILDI
Taraftarın tepkisinin ardından Fenerbahçe'de "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" anonsu yapıldı.
Taraftarlar, bu anonsa da ıslıklarla tepki gösterdi.