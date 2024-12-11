Samet Akaydın neden protesto edildi? Samet Akaydın Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

11 Aralık 2024 19:23 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:26

Athletic Bilbao karşısında yenen golde hata yapan Samet Akaydın, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Stadyumda tüm oyuncuların desteklenmesi için anons yapıldı.