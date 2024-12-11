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Samet Akaydın neden protesto edildi? Samet Akaydın Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 19:23 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:26
Samet Akaydın neden protesto edildi? Samet Akaydın Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü

Athletic Bilbao karşısında yenen golde hata yapan Samet Akaydın, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Stadyumda tüm oyuncuların desteklenmesi için anons yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Athletic Bilbao​ ile karşılaşan Fenerbahçe’de Samet Akaydın​, taraftar tarafından ıslıkla protesto​ edildi.

Samet Akaydın neden protesto edildi? Samet Akaydın Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü - 1. Resim

SAMET AKAYDIN NEDEN PROTESTO EDİLDİ?

Karşılaşmanın 5. dakikasında konuk ekip, Samet Akaydin'in kısa düşen hatalı pası sonrası 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından bazı Fenerbahçe​ taraftarı, top Samet Akaydin'e geldiğinde oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.

Bazı taraftarlar ise alkışlarla oyuncuya destek olmaya çalıştı.

Samet Akaydın neden protesto edildi? Samet Akaydın Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü - 2. Resim

ANONS YAPILDI

Taraftarın tepkisinin ardından Fenerbahçe'de "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" anonsu yapıldı.

Taraftarlar, bu anonsa da ıslıklarla tepki gösterdi.

Sıkça Sorulan Sorular
Oyuncu 30 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber
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