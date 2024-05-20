Samet Akaydın sonrası merak edildi! Panathinaikos nerenin takımı?

20 May 2024 19:56 - Güncelleme : 20 May 2024 19:56

Yunanistan’ın spor kulübü olan Panathinaikos, Yunanistan’ın en yüksek spor ligi olan Super League’de yarışıyor. Panathinaiko futbol takımına dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

SAMET AKAYDIN KİRALANDIĞI PANATHİNAİKOS TAKIMINDA KADRO DIŞI EDİLDİ

Samet Akaydın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk fotoğrafı ile 19 Mayıs paylaşımı yaptı. Yunanistan fotoğrafı kaldırmasını istedi. Akaydın fotoğrafı kaldırmayınca kiralandığı Panathinaikos takımından kadro dışı edildi. Fenerbahçe Spor Kulübüne durumu bildiren Akaydın, Türkiye’ye dönmek için hazırlanıyor.

PANATHİNAİKOS HANGİ ÜLKEDE?

Panathinaikos, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya bağlı 1908 yılında kurulan spor takımıdır. Aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği üyesi olan Panathinaikos, Yunanistan’ın en popüler ikinci futbol takımı olmuştur.

Yunanistan’ın en fazla şampiyonluk elde eden futbol kulübüdür.

PANATHİNAİKOS FUTBOL KADROSU

Yunanistan milli takımına futbolcu yetiştiren Panathinaikos’un futbolcu kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Klidman Lilo

Alberto Brignoli

Georgios Vagiannidis

Juan Carlos Pérez López

Bart Schenkeveld

Erik Palmer-Brown

Vitor Hugo

Tin Jedva

Hördur Magnússon

Georgios Sideras

Filip Mladenovic

Elton Fikaj

Giannis Kotsiras

Georgios Katris

Athanasios Prodromitis

Samet Akaydin

Rubén Pérez

José Carlos Gonçalves Rodrigues

Bernard Anício Caldeira Duarte

Dimitrios Limnios

Adam Cerin

Daniel Mancini

Filip Djuricic

Tonny Vilhena

Willian Arao

Benjamin Verbic

Fotis Ioannidis

Anastasios Bakasetas

Andraz Sporar

Aitor Cantalapiedra

Alexander Jeremejeff

Sebastián Palacios

Giorgos Kyriopoulos

Bilal Mazhar Mohamed Abdelrahman Abdelgalil