Samet Akaydın sonrası merak edildi! Panathinaikos nerenin takımı?
Geçtiğimiz günlerde Samet Akaydın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yaptıktan sonra kiralandığı Panathinaikos takımında kadro dışı edildi. Panathinaikos hangi ülkede? Panathinaikos futbol takımı üyeleri.
Yunanistan’ın spor kulübü olan Panathinaikos, Yunanistan’ın en yüksek spor ligi olan Super League’de yarışıyor. Panathinaiko futbol takımına dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
SAMET AKAYDIN KİRALANDIĞI PANATHİNAİKOS TAKIMINDA KADRO DIŞI EDİLDİ
Samet Akaydın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk fotoğrafı ile 19 Mayıs paylaşımı yaptı. Yunanistan fotoğrafı kaldırmasını istedi. Akaydın fotoğrafı kaldırmayınca kiralandığı Panathinaikos takımından kadro dışı edildi. Fenerbahçe Spor Kulübüne durumu bildiren Akaydın, Türkiye’ye dönmek için hazırlanıyor.
PANATHİNAİKOS HANGİ ÜLKEDE?
Panathinaikos, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya bağlı 1908 yılında kurulan spor takımıdır. Aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği üyesi olan Panathinaikos, Yunanistan’ın en popüler ikinci futbol takımı olmuştur.
Yunanistan’ın en fazla şampiyonluk elde eden futbol kulübüdür.
PANATHİNAİKOS FUTBOL KADROSU
Yunanistan milli takımına futbolcu yetiştiren Panathinaikos’un futbolcu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Klidman Lilo
Alberto Brignoli
Georgios Vagiannidis
Juan Carlos Pérez López
Bart Schenkeveld
Erik Palmer-Brown
Vitor Hugo
Tin Jedva
Hördur Magnússon
Georgios Sideras
Filip Mladenovic
Elton Fikaj
Giannis Kotsiras
Georgios Katris
Athanasios Prodromitis
Samet Akaydin
Rubén Pérez
José Carlos Gonçalves Rodrigues
Bernard Anício Caldeira Duarte
Dimitrios Limnios
Adam Cerin
Daniel Mancini
Filip Djuricic
Tonny Vilhena
Willian Arao
Benjamin Verbic
Fotis Ioannidis
Anastasios Bakasetas
Andraz Sporar
Aitor Cantalapiedra
Alexander Jeremejeff
Sebastián Palacios
Giorgos Kyriopoulos
Bilal Mazhar Mohamed Abdelrahman Abdelgalil