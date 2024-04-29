Şampiyona yıldızı Merve Dinçel Kavurat olimpiyat yolunda! Merve Kavurat’ın hayatı ve kariyeri

29 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:13

En iyi tekvandocu olarak seçilen Merve Dinçel Kavurat’ın, 2024 Paris Olimpiyatları’nda hedefi altın madalya.

MERVE DİNÇEL KAVURAT KİMDİR?

22.10.1999 yılında doğan Merve Dinçel Kavurat, 25 yaşında ve 1.70 boyunda.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü üyesi olan Dinçel, 49 kiloda mücadele etmekte.

Ailesinin desteğiyle 6 yaşındayken tekvando sporuna başladı.

MERVE DİNÇEL KAVURAT’IN KARİYERİ

Merve Dinçel Kavurat, WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası’nın finalinde İspanyol rakibini kritik bir vuruşla altın madalya sahibi oldu.

2022 yılında İngiltere’de düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 49 kiloda mücadele eden milli sporcu, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci rauntta rakiplerine üstünlük sağlayarak çeyrek finalde yarıştı. Çeyrek finalde İngiliz rakibini 37-17 skorla yenen Dinçel, finalde rakibini altın vuruşla yendi. Final maçında rakibini yenerek altın madalya almaya hak kazandı.

Aynı yıl Cezayir’de düzenlenen 19.Akdeniz Oyunları’nda İspanyol rakibine 7-1 galip gelerek altın madalya kazandı.

2023 yılında Azerbaycan’da yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 49 kiloda mücadele edip rakiplerini üstün yetenekleriyle yenerek kendine üçüncü tur hakkı sağladı. Çeyrek ve yarı finalde rakiplerini mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, altın madalya elde etti.

3.Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya sahibi oldu.

2023 Avrupa Ümitler Şampiyonası’nda altın madalya almaya hak kazanan tek Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.

Merve Dinçel Kavurat, Türkiye'ye tekvando dalında kadınlar kategorisinde tek altın madalyasını kazandıran isim oldu.

2023 yılının Dünya Kadınlar Tekvandosu’nun en iyisi seçildi.

2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.