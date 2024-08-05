Şampiyonlar Ligi 2024-25 yeni formatına göre 36 takım yer alacak

05 Ağustos 2024 11:22 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:33

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor

En büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde bugün kura çekimi gerçekleşirken taraftarlar yeni formatın nasıl olacağını da merak etmeye başladı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NASIL OLACAK 2024-25?

2024/25 sezonunda ligde yeni sisteme geçiliyorken toplamda 36 takım yarışacak ve grup formatı yerine lig formatına uygulanacak.

Takımlar 4 iç ve 4 dış saha olarak toplamda 8 maça çıkarken karşılaşmaların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

9. ve 24. sırada olan kulüpler ise son 16 turu için play- off turunda yer alacak. Play- off'un ardından ise son 16'ya kalan takımlar belli olacak.

YENİ SEZONDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ TAKIM OLACAK?

Dünyanın her yerinden takip edilen ligde yeni formatla beraber 32 olan takım sayısı 36'ya çıkacak.

AVRUPA VE KONFERANS LİGİ'NDE DE FORMAT DEĞİŞECEK Mİ?

İki ligde de farklı formata geçilecek. Avrupa Ligi'nde her takım 4 iç ve 4 dış daha olarak toplamda 8 farklı takımla 8 karşılaşma yapacak.

Konferans Ligi'nde ise takımlar 3 içeride 3 dışarıda olarak toplamda 6 farklı takımla 6 maç yapacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

5 Ağustos günü gerçekleşecek olan kura çekiminde Şampiyonlar Ligi kuraları 13.00, Avrupa Ligi 14.00 ve Konferans Ligi eşleşmeleri 15.00'te netleşecek.