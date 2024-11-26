Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 26 Kasım programı belli oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 17:08 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 17:20
Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Futbolseverler 26 Kasım Salı günü yani bu akşam oynanacak maçların programını araştırıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden güzel 9 karşılaşma sporseverleri futbola doyuracak.
Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İnter, Leipzig ile mücadele edecekken Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, PSG, Arsenal gibi dünya yıldızları sahaya çıkacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanacak maçlar şöyle:
- 20:45 Slovan Bratislava - Milan
- 20:45 Sparta Prag - Atletico Madrid
- 23:00 Barcelona - Brest
- 23:00 Bayern Münih - Paris Saint - Germain
- 23:00 İnter - Leipzig
- 23:00 Bayer Leverkusen - Salzburg
- 23:00 Manchester City - Feyenoord
- 23:00 Sporting Lizbon - Arsenal
- 23:00 Young Boys - Atalanta
GALATASARAY BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇLARI NE ZAMAN?
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi temsilcilerimiz ise 28 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak.
Sıkça Sorulan Sorular
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Kaynak: TGRT Haber