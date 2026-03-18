Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri netlik kazanmaya başladı. Devler Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları kapsamında 17 Mart 2026 Salı günü 4 maç oynandı. Karşılaşmaların sonucunda çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu. Bugün ise Galatasaray - Liverpool maçı dahil olmak üzere 4 maç daha oynanacak. Karşılaşmaların sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeleri merak ediliyor.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 10:13
UEFA kapsamında çeyrek finale yükselen takımlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları oynanmaya devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmalar kapsamında çeyrek finale yükselen 4 takım belli oldu. Kalan 4 takımın da belli olmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları kapsamında Manchester City - Real Madrid, Arsenal - Leverkusen, Chelsea - PSG ve Sporting Lizbon - Bodo/Glimt maçı oynanandı. Karşılaşmalarda galibiyet alan Real Madrid, Arsenal, PSG ve Sporting Lizbon çeyrek finale yükselen takım oldu. Bugün oynanacak Barcelona - Newcastle United, Tottenham - Atletico Madrid, Liverpool - Galatasaray ve Bayern Münih - Atalanta maçının ardından çeyrek finale yükselen son takımlar belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun çeyrek final eşleşmeleri netlik kazanmaya başladı. Karşılaşmalar kapsamında Sporting Lizbon ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Diğer takımların eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Sporting Lizbon - Arsenal

PSG - Galatasaray/Liverpool

Real Madrid - Atalanta/Bayern Münih

Newcastle United/Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham

