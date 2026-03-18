Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Maç tarihleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen ilk takımlar netleşti. Real Madrid, Sporting, Arsenal ve Paris Saint-Germain adını bir üst tura yazdırırken, oynanan karşılaşmalarda farklı skorlar ve dikkat çeken anlar yaşandı. Kalan eşleşmelerin tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final tablosu tamamen şekillenecek. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Maç tarihleri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 23:41

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları tamamlanmaya devam ederken dört takım çeyrek finale yükselmeyi başardı. Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda kalan eşleşmeler ise oynanacak maçların ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2026

Son 16 turunda oynanan rövanş mücadeleleri sonrasında Real Madrid, Sporting, Arsenal ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Manchester City karşısında deplasmanda da 2-1 kazanarak tur atladı. Mücadelede Manchester City’de Bernardo Silva’nın 20. dakikada kırmızı kart görerken, Real Madrid’de Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Maç tarihleri belli oldu

Portekiz temsilcisi Sporting ise ilk maçta 3-0 kaybettiği Bodo/Glimt karşısında sahasında oynadığı rövanşta tarihi bir geri dönüşe imza attı. Normal süresi 3-0 tamamlanan karşılaşma uzatmalara taşınırken, Sporting uzatma bölümünde bulduğu gollerle sahadan 5-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Paris Saint-Germain, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Chelsea karşısında deplasmanda da 3-0 kazanarak turu rahat geçti. Arsenal ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bayer Leverkusen karşısında rövanşı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen bir diğer takım oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Maç tarihleri belli oldu

Çeyrek final eşleşmelerinde şu an için netleşen tek karşılaşma Sporting ile Arsenal arasında oynanacak mücadele oldu. Kalan eşleşmeler ise devam eden son 16 turu maçlarının ardından kesinlik kazanacak. Galatasaray’ın Liverpool karşısında tur atlaması halinde Paris Saint-Germain ile eşleşecek, Atalanta ile Bayern Münih eşleşmesinin galibi Real Madrid’in rakibi olacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Maç tarihleri belli oldu

Diğer tarafta Newcastle United ile Barcelona eşleşmesinden çıkacak takım, Atletico Madrid ile Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu sonuçlarla birlikte çeyrek final tablosunun tamamı oynanacak maçların ardından netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final karşılaşmalarının ilk ayağı 7-8 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final turunun rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu maçların ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak ve turnuvada son dört takım netleşmiş olacak.

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.