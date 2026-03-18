Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Maç tarihleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları tamamlanmaya devam ederken dört takım çeyrek finale yükselmeyi başardı. Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonunda kalan eşleşmeler ise oynanacak maçların ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2026

Son 16 turunda oynanan rövanş mücadeleleri sonrasında Real Madrid, Sporting, Arsenal ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Manchester City karşısında deplasmanda da 2-1 kazanarak tur atladı. Mücadelede Manchester City’de Bernardo Silva’nın 20. dakikada kırmızı kart görerken, Real Madrid’de Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Portekiz temsilcisi Sporting ise ilk maçta 3-0 kaybettiği Bodo/Glimt karşısında sahasında oynadığı rövanşta tarihi bir geri dönüşe imza attı. Normal süresi 3-0 tamamlanan karşılaşma uzatmalara taşınırken, Sporting uzatma bölümünde bulduğu gollerle sahadan 5-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Paris Saint-Germain, ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Chelsea karşısında deplasmanda da 3-0 kazanarak turu rahat geçti. Arsenal ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Bayer Leverkusen karşısında rövanşı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen bir diğer takım oldu.

Çeyrek final eşleşmelerinde şu an için netleşen tek karşılaşma Sporting ile Arsenal arasında oynanacak mücadele oldu. Kalan eşleşmeler ise devam eden son 16 turu maçlarının ardından kesinlik kazanacak. Galatasaray’ın Liverpool karşısında tur atlaması halinde Paris Saint-Germain ile eşleşecek, Atalanta ile Bayern Münih eşleşmesinin galibi Real Madrid’in rakibi olacak.

Diğer tarafta Newcastle United ile Barcelona eşleşmesinden çıkacak takım, Atletico Madrid ile Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu sonuçlarla birlikte çeyrek final tablosunun tamamı oynanacak maçların ardından netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final karşılaşmalarının ilk ayağı 7-8 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final turunun rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu maçların ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak ve turnuvada son dört takım netleşmiş olacak.