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 | Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi! Bu akşam 2. tur elemeleri başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu bugün (22 Temmuz 2025 Salı) başlıyor. 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün 13 maç oynanacak. Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi merak ediliyor.

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Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi! Bu akşam 2. tur elemeleri başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:54

'nde 1. eleme turu mücadeleleri geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. 1. eleme turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte bugün 2. eleme turu karşılaşmaları oynanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında bugün 10 maç yapılacak.

Karşılaşmaların sonucunda kazanan takımlar temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı 3. eleme turuna geçecekler. Futbolseverler tarafından elemeleri maç takvimi araştırılıyor.

Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi! Bu akşam 2. tur elemeleri başlıyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 22-23 TEMMUZ

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları kapsamında bugün 10 maç oynanacak. 23 Temmuz Çarşamba günü ise 2 maç yapılacak. Rövanş mücadeleleri ise 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maç takvimi ise şöyle:

Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi! Bu akşam 2. tur elemeleri başlıyor

22 Temmuz 2025 Salı

  • 18.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan)
  • 19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • 19.00 Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)
  • 20.00 RFS (Letonya) - Malmö (İsveç)
  • 20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • 20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
  • 20.00 Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)
  • 20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)
  • 21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya)
  • 21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)
  • 21.30 Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda)
  • 21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
  • 21.45 Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

23 Temmuz 2025 Çarşamba

  • 20.00 Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
  • 21.45 Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#devler ligi
#2. Eleme Turu
#Maç Takvimi
#Aktüel
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