Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi! Bu akşam 2. tur elemeleri başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu bugün (22 Temmuz 2025 Salı) başlıyor. 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün 13 maç oynanacak. Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi merak ediliyor.
Devler Ligi'nde 1. eleme turu mücadeleleri geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. 1. eleme turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte bugün 2. eleme turu karşılaşmaları oynanacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında bugün 10 maç yapılacak.
Karşılaşmaların sonucunda kazanan takımlar temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı 3. eleme turuna geçecekler. Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi elemeleri maç takvimi araştırılıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 22-23 TEMMUZ
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları kapsamında bugün 10 maç oynanacak. 23 Temmuz Çarşamba günü ise 2 maç yapılacak. Rövanş mücadeleleri ise 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maç takvimi ise şöyle: