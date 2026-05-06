Şampiyonlar Ligi finali nerede? 2026 Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

Avrupa futbolunun en prestijli kupasında final heyecanı yaklaşırken, gözler 30 Mayıs akşamına çevrildi. Yarı final eşleşmelerinin ardından finale yükselen ilk takım Arsenal olurken, rakibi henüz netleşmedi. Şampiyonlar Ligi finali nerede olduğu günler öncesinden belli oldu. İşte maçın ayrıntıları…

2026 ŞAMPİYONLAR FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 19.00 olarak açıklandı. Avrupa futbol sezonunun zirve noktası olarak kabul edilen bu mücadele, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Final karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maç, TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümü üzerinden de takip edilebilecek. Futbolseverler, farklı platformlar üzerinden final heyecanını anbean izleme imkanı bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ 2026?

Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ilk takım Arsenal oldu. İngiliz temsilcisi, yarı finalde Atlético Madrid’i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, 2006 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş oldu ve uzun süren bekleyiş sona erdi.

Arsenal’in finaldeki rakibi ise Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan PSG ile sahasında oynayacak olan Bayern Münih arasındaki mücadele, finalin ikinci ayağını belirleyecek ve kazanan takım Budapeşte’de Arsenal’in rakibi olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE 2026?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak. Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan bu modern stat, daha önce de önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı ve Avrupa futbolunun önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

UEFA tarafından daha önce duyurulan bu organizasyon, Budapeşte için büyük bir spor etkinliği niteliği taşıyor. Puskas Arena’nın atmosferi ve kapasitesi, final gecesinde unutulmaz bir ortam oluşturacak ve dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler bu büyük karşılaşmaya tanıklık edecek.