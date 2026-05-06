Şampiyonlar Ligi finali nerede? 2026 Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi finali nerede 2026 final maçı stadı belli oldu. 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda sezonun en kritik maçı 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yarı finalde Atletico Madrid’i 1-0 mağlup eden Arsenal, 20 yıl aranın ardından yeniden finale yükselerek dikkatleri üzerine çekti. İngiliz ekibinin rakibi ise Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak. Dev final, milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek ve Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi finali nerede 2026? İşte Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi ve maçın oynanacağı stadyum…

Avrupa futbolunun en prestijli kupasında final heyecanı yaklaşırken, gözler 30 Mayıs akşamına çevrildi. Yarı final eşleşmelerinin ardından finale yükselen ilk takım olurken, rakibi henüz netleşmedi. Şampiyonlar Ligi finali nerede olduğu günler öncesinden belli oldu. İşte maçın ayrıntıları…

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi, yeri, yayın bilgileri ve finalistleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
Şampiyonlar Ligi finali nerede? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Türkiye saati ile 19.00'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi finali nerede 2026? Final, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleşecek.
Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından ve TRT 1'in resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Finale yükselen ilk takım Arsenal oldu.
Arsenal'in rakibi, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki rövanş maçının ardından belli olacak.
2026 ŞAMPİYONLAR FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 19.00 olarak açıklandı. Avrupa futbol sezonunun zirve noktası olarak kabul edilen bu mücadele, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Final karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maç, TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümü üzerinden de takip edilebilecek. Futbolseverler, farklı platformlar üzerinden final heyecanını anbean izleme imkanı bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ 2026?

Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ilk takım Arsenal oldu. İngiliz temsilcisi, yarı finalde Atlético Madrid’i 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, 2006 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş oldu ve uzun süren bekleyiş sona erdi.

Arsenal’in finaldeki rakibi ise Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. İlk karşılaşmadan avantajlı ayrılan PSG ile sahasında oynayacak olan Bayern Münih arasındaki mücadele, finalin ikinci ayağını belirleyecek ve kazanan takım ’de Arsenal’in rakibi olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE 2026?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak. Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan bu modern stat, daha önce de önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı ve Avrupa futbolunun önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

UEFA tarafından daha önce duyurulan bu organizasyon, Budapeşte için büyük bir spor etkinliği niteliği taşıyor. Puskas Arena’nın atmosferi ve kapasitesi, final gecesinde unutulmaz bir ortam oluşturacak ve dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler bu büyük karşılaşmaya tanıklık edecek.

