Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 play-off turu maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u ağırladı. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 5-2 galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmalar 2. günüyle birlikte devam ediyor. Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 18 Şubat TRT 1, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maçları Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçları, temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus karşılaşması dahil, TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor kanallarından yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı maç bugün saat 20.45'te TRT 1'den canlı izlenebilecek. Galatasaray maçı haricindeki tüm son 16 play-off karşılaşmaları Tabii Spor kanallarından yayınlanacak. Bu yayın anlaşması, 2025-2026 sezonu sonuna kadar tüm Şampiyonlar Ligi turlarını kapsayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 17-18 ŞUBAT?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu karşılaşmalarının tamamı TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Devler Ligi'nde bu sezon son 16 play-off turu ardından oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları da bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 17-18 ŞUBAT

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabının 2. günü kapsamında oynanacak olan bütün mücadeleler Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. 18 Şubat akşamı oynanacak olan ve Tabii Spor'dan yayınlanacak maçlar şöyle:

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere): Tabii Spor

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): Tabii Spor 1

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya): Tabii Spor

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): Tabii Spor 2