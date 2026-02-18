Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 18 Şubat TRT 1, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maçları

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 play-off turu maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Juventus'u ağırladı. Karşılaşmada sarı-kırmızılılar 5-2 galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmalar 2. günüyle birlikte devam ediyor. Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu karşılaşmalarının tamamı TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Devler Ligi'nde bu sezon son 16 play-off turu ardından oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları da bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabının 2. günü kapsamında oynanacak olan bütün mücadeleler Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. 18 Şubat akşamı oynanacak olan ve Tabii Spor'dan yayınlanacak maçlar şöyle:
18 Şubat Çarşamba:
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere): Tabii Spor
23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): Tabii Spor 1
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya): Tabii Spor
23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): Tabii Spor 2