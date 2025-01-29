Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 19:20 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 19:27

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 8. hafta maçları bu akşam oynanacak ve lig aşaması tamamlanacak. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecekken, 9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda mücadele edecek. Hangi maçların hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Liverpool ve Barcelona'nın son 16 turuna yükseldiği ligde, bazı takımlar Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları bu akşam oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle: Aston Villa - Celtic | TRT Spor Barcelona - Atalanta | Tabii Spor 2 Bayern Münih - Slovan Bratislava | TRT Spor Brest - Real Madrid | Tabii Spor 4 Dinamo Zagreb - Milan | TRT Spor Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk | TRT Spor Girona - Arsenal | TRT Spor Inter - Monaco | Tabii Spor 5 Juventus - Benfica | Tabii Spor Bayer Leverkusen - Sparta Prag | TRT Spor Lille - Feyenoord | TRT Spor Manchester City - Club Brugge | TRT 1 PSV - Liverpool | Tabii Spor 3 Salzburg - Atletico Madrid | TRT Spor Sporting Lisbon - Bologna | TRT Spor Sturm Graz - Leipzig | TRT Spor Stuttgart - PSG | Tabii Spor 1 Young Boys - Kizilyildiz | TRT Spor Her bir maçın yayın saati bu akşam 23.00 olarak belirlendi. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları şunlar: Aston Villa - Celtic

Barcelona - Atalanta

Bayern Münih - Slovan Bratislava

Brest - Real Madrid

Dinamo Zagreb - Milan

Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk

Girona - Arsenal

Inter - Monaco

Juventus - Benfica

Bayer Leverkusen - Sparta Prag

Lille - Feyenoord

Manchester City - Club Brugge

PSV - Liverpool

Salzburg - Atletico Madrid

Sporting Lisbon - Bologna

Sturm Graz - Leipzig

Stuttgart - PSG

Young Boys - Kizilyildiz Bu maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son mücadeleleri olacak. Son hafta öncesi, Liverpool ve Barcelona ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kalmıştı. Ancak, Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna gibi takımların turnuvaya devam etme şansı kalmadı. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi maçları TRT Spor, TRT 1, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4 ve Tabii Spor 5 kanallarında yayınlanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA? 8. hafta maçları bu akşam, 23.00'te oynanacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI? Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna yükseldi. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ELENDİ? Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna Avrupa kupalarına veda etti. İlgili Haberler Bu akşam maç var mı 29 Ocak? Bugünün Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları Juventus-Benfica maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde bugün karşı karşıya gelecekler