Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 8. hafta maçları bu akşam oynanacak ve lig aşaması tamamlanacak. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecekken, 9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda mücadele edecek. Hangi maçların hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Liverpool ve Barcelona'nın son 16 turuna yükseldiği ligde, bazı takımlar Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları bu akşam oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:
Aston Villa - Celtic | TRT Spor
Barcelona - Atalanta | Tabii Spor 2
Bayern Münih - Slovan Bratislava | TRT Spor
Brest - Real Madrid | Tabii Spor 4
Dinamo Zagreb - Milan | TRT Spor
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk | TRT Spor
Girona - Arsenal | TRT Spor
Inter - Monaco | Tabii Spor 5
Juventus - Benfica | Tabii Spor
Bayer Leverkusen - Sparta Prag | TRT Spor
Lille - Feyenoord | TRT Spor
Manchester City - Club Brugge | TRT 1
PSV - Liverpool | Tabii Spor 3
Salzburg - Atletico Madrid | TRT Spor
Sporting Lisbon - Bologna | TRT Spor
Sturm Graz - Leipzig | TRT Spor
Stuttgart - PSG | Tabii Spor 1
Young Boys - Kizilyildiz | TRT Spor
Her bir maçın yayın saati bu akşam 23.00 olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları şunlar:
- Aston Villa - Celtic
- Barcelona - Atalanta
- Bayern Münih - Slovan Bratislava
- Brest - Real Madrid
- Dinamo Zagreb - Milan
- Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
- Girona - Arsenal
- Inter - Monaco
- Juventus - Benfica
- Bayer Leverkusen - Sparta Prag
- Lille - Feyenoord
- Manchester City - Club Brugge
- PSV - Liverpool
- Salzburg - Atletico Madrid
- Sporting Lisbon - Bologna
- Sturm Graz - Leipzig
- Stuttgart - PSG
- Young Boys - Kizilyildiz
Bu maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son mücadeleleri olacak. Son hafta öncesi, Liverpool ve Barcelona ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kalmıştı. Ancak, Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna gibi takımların turnuvaya devam etme şansı kalmadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi maçları TRT Spor, TRT 1, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4 ve Tabii Spor 5 kanallarında yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?
8. hafta maçları bu akşam, 23.00'te oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?
Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna yükseldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?
Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna Avrupa kupalarına veda etti.