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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
29 Ocak 2025 19:20 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 19:27
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. 8. hafta maçları bu akşam oynanacak ve lig aşaması tamamlanacak. İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecekken, 9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off turunda mücadele edecek. Hangi maçların hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Liverpool ve Barcelona'nın son 16 turuna yükseldiği ligde, bazı takımlar Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları bu akşam oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, yarın oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçları ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

Aston Villa - Celtic | TRT Spor

Barcelona - Atalanta | Tabii Spor 2

Bayern Münih - Slovan Bratislava | TRT Spor

Brest - Real Madrid | Tabii Spor 4

Dinamo Zagreb - Milan | TRT Spor

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? - 1. Resim

Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk | TRT Spor

Girona - Arsenal | TRT Spor

Inter - Monaco | Tabii Spor 5

Juventus - Benfica | Tabii Spor

Bayer Leverkusen - Sparta Prag | TRT Spor

Lille - Feyenoord | TRT Spor

Manchester City - Club Brugge | TRT 1

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? - 2. Resim

PSV - Liverpool | Tabii Spor 3

Salzburg - Atletico Madrid | TRT Spor

Sporting Lisbon - Bologna | TRT Spor

Sturm Graz - Leipzig | TRT Spor

Stuttgart - PSG | Tabii Spor 1

Young Boys - Kizilyildiz | TRT Spor

Her bir maçın yayın saati bu akşam 23.00 olarak belirlendi.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçları şunlar:

  • Aston Villa - Celtic
  • Barcelona - Atalanta
  • Bayern Münih - Slovan Bratislava
  • Brest - Real Madrid
  • Dinamo Zagreb - Milan
  • Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
  • Girona - Arsenal
  • Inter - Monaco
  • Juventus - Benfica
  • Bayer Leverkusen - Sparta Prag
  • Lille - Feyenoord
  • Manchester City - Club Brugge
  • PSV - Liverpool
  • Salzburg - Atletico Madrid
  • Sporting Lisbon - Bologna
  • Sturm Graz - Leipzig
  • Stuttgart - PSG
  • Young Boys - Kizilyildiz

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? - 4. Resim

Bu maçlar, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son mücadeleleri olacak. Son hafta öncesi, Liverpool ve Barcelona ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kalmıştı. Ancak, Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna gibi takımların turnuvaya devam etme şansı kalmadı.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? - 5. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları TRT Spor, TRT 1, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3, Tabii Spor 4 ve Tabii Spor 5 kanallarında yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

8. hafta maçları bu akşam, 23.00'te oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?

Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR ELENDİ?

Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna Avrupa kupalarına veda etti.

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Kaynak: TGRT Haber

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