Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının son haftasına girilirken, takımlar hem ilk 8 hedefi hem de play-off sıralaması için mücadele edecek. Aynı saatte oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı yayıncı kuruluş TRT tarafından paylaşıldı. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları kapsamında bu akşam 18 karşılaşma oynanacak. Lig aşamasının son haftasında tüm müsabakalar saat 23.00’te başlayacak ve aynı anda sahne alacak. Bu programla birlikte lig etabı tamamlanacak ve son 16 turuna doğrudan katılacak takımlar netlik kazanacak.

Günün maç programında Paris Saint-Germain ile Newcastle United, Manchester City ile Galatasaray, Liverpool ile Karabağ, Borussia Dortmund ile Inter, Barcelona ile Kopenhag, Arsenal ile Kairat, Bayer Leverkusen ile Villarreal, Atletico Madrid ile Bodo/Glimt, Benfica ile Real Madrid, Eintracht Frankfurt ile Tottenham, Club Brugge ile Olimpik Marsilya, PSV ile Bayern Münih, Ajax ile Olympiakos, Napoli ile Chelsea, Monaco ile Juventus, Union Saint-Gilloise ile Atalanta, Athletic Bilbao ile Sporting ve Pafos ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek.

BENFİCA - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Benfica Real Madrid karşılaşması, tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, tabii Spor kanalları kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, tabii.com internet sitesi veya tabii mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlara erişim sağlayabilecek. Yayınlar, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden takip edilebilecek.

MONACO JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile Juventus arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesi, Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, lig aşamasının son haftasında oynanacak önemli maçlar arasında yer alıyor.

Tabii Spor 1 yayınına erişmek için tabii platformuna giriş yapılması gerekiyor. Yoğun maç günlerinde açılan alt spor kanalları sayesinde aynı saatte oynanan karşılaşmalar farklı kanallar üzerinden futbolseverlere sunulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçlarının yayın programı TRT 1 ve tabii Spor kanalları üzerinden gerçekleştirilecek. Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Diğer karşılaşmalar ise tabii Spor, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3 ve alt kanallar üzerinden izlenebilecek. Tabii Spor 7 kanalında yayınlanacak maçlar ise konferans yayını şeklinde ekranlara gelecek ve karşılaşmalardan önemli anlar canlı olarak aktarılacak.

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyledir:

Manchester City - Galatasaray (TRT 1)

Barcelona - Kopenhag (Tabii Spor 3)

Benfica - Real Madrid (Tabii Spor)

Borussia Dortmund - Inter (Tabii Spor 2)

Liverpool - Karabağ (Tabii Spor 4)

Monaco - Juventus (Tabii Spor 1)

PSG - Newcastle (Tabii Spor 5)

PSV - Bayern Münih (Tabii Spor 6)

Ajax - Olympiakos (Tabii Spor 7)

Arsenal - Kairat Almaty (Tabii Spor 7)

Athletic Bilbao - Sporting Lizbon (Tabii Spor 7)

Atletico Madrid - Bodo Glimt (Tabii Spor 7)

Club Brugge - Marsiya (Tabii Spor 7)

Eintracht Frankfurt - Tottenham (Tabii Spor 7)

Bayer Leverkusen - Villarreal (Tabii Spor 7)

Napoli - Chelsea (Tabii Spor 7)

Pafos - Slavia Prag (Tabii Spor 7)

St. Gilloise - Atalanta (Tabii Spor 7)