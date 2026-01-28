Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
10°
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde 18 maç var. 28 Ocak bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak bilgisinin yanı sıra maç saatleri de netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftası bu akşam oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 8. hafta maçları, tamamı saat 23.00’te başlayacak 18 mücadeleyle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Galatasaray’ın Manchester City deplasmanında sahne alacağı gecede, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri aynı anda sahaya çıkacak. İşte Şampiyonlar Ligi maçları Tabii Spor yayın akışı…

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının son haftasına girilirken, takımlar hem ilk 8 hedefi hem de play-off sıralaması için mücadele edecek. Aynı saatte oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı yayıncı kuruluş TRT tarafından paylaşıldı. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar…

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. hafta maçları kapsamında bu akşam 18 karşılaşma oynanacak. Lig aşamasının son haftasında tüm müsabakalar saat 23.00’te başlayacak ve aynı anda sahne alacak. Bu programla birlikte lig etabı tamamlanacak ve son 16 turuna doğrudan katılacak takımlar netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

Günün maç programında Paris Saint-Germain ile Newcastle United, Manchester City ile Galatasaray, Liverpool ile Karabağ, Borussia Dortmund ile Inter, Barcelona ile Kopenhag, Arsenal ile Kairat, Bayer Leverkusen ile Villarreal, Atletico Madrid ile Bodo/Glimt, Benfica ile Real Madrid, Eintracht Frankfurt ile Tottenham, Club Brugge ile Olimpik Marsilya, PSV ile Bayern Münih, Ajax ile Olympiakos, Napoli ile Chelsea, Monaco ile Juventus, Union Saint-Gilloise ile Atalanta, Athletic Bilbao ile Sporting ve Pafos ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

BENFİCA - REAL MADRİD NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Benfica Real Madrid karşılaşması, tabii platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, tabii Spor kanalları kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, tabii.com internet sitesi veya tabii mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlara erişim sağlayabilecek. Yayınlar, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden takip edilebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

MONACO JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile Juventus arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 8. hafta mücadelesi, Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, lig aşamasının son haftasında oynanacak önemli maçlar arasında yer alıyor.

Tabii Spor 1 yayınına erişmek için tabii platformuna giriş yapılması gerekiyor. Yoğun maç günlerinde açılan alt spor kanalları sayesinde aynı saatte oynanan karşılaşmalar farklı kanallar üzerinden futbolseverlere sunulacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün 18 maç yayınlanacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçlarının yayın programı TRT 1 ve tabii Spor kanalları üzerinden gerçekleştirilecek. Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Diğer karşılaşmalar ise tabii Spor, Tabii Spor 1, Tabii Spor 2, Tabii Spor 3 ve alt kanallar üzerinden izlenebilecek. Tabii Spor 7 kanalında yayınlanacak maçlar ise konferans yayını şeklinde ekranlara gelecek ve karşılaşmalardan önemli anlar canlı olarak aktarılacak.

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyledir:

Manchester City - Galatasaray (TRT 1)

Barcelona - Kopenhag (Tabii Spor 3)

Benfica - Real Madrid (Tabii Spor)

Borussia Dortmund - Inter (Tabii Spor 2)

Liverpool - Karabağ (Tabii Spor 4)

Monaco - Juventus (Tabii Spor 1)

PSG - Newcastle (Tabii Spor 5)

PSV - Bayern Münih (Tabii Spor 6)

Ajax - Olympiakos (Tabii Spor 7)

Arsenal - Kairat Almaty (Tabii Spor 7)

Athletic Bilbao - Sporting Lizbon (Tabii Spor 7)

Atletico Madrid - Bodo Glimt (Tabii Spor 7)

Club Brugge - Marsiya (Tabii Spor 7)

Eintracht Frankfurt - Tottenham (Tabii Spor 7)

Bayer Leverkusen - Villarreal (Tabii Spor 7)

Napoli - Chelsea (Tabii Spor 7)

Pafos - Slavia Prag (Tabii Spor 7)

St. Gilloise - Atalanta (Tabii Spor 7)

