Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu! 17-18 Şubat TRT 1, Tabii Spor yayın programı

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların yayın bilgileri duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre 17-18 Şubat Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamı TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın, İtalya Serie A devi Juventus ile oynayacağı mücadele ise TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 16:23

maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 play-off turu maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz , 'u evinde ağırlayacak. Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak olan karşılaşma bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmadan sarı-kırmızılılar galibiyet ile ayrılırsa İtalya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde büyük bir avantaj elde edecek. Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. , TRT Spor ve 'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu! 17-18 Şubat TRT 1, Tabii Spor yayın programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 17-18 ŞUBAT?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu karşılaşmlarının tamamı TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Devler Ligi'nde bu sezon son 16 play-off turu ardından oynanacak olan son 16, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları da bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu! 17-18 Şubat TRT 1, Tabii Spor yayın programı

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 17-18 ŞUBAT

TRT 1 ekranlarından bu hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarından sadece temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı mücadele yayınlanacak. Diğer mücadeleler ise farklı kanallar aracılığıyla ekranlara gelecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu! 17-18 Şubat TRT 1, Tabii Spor yayın programı

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 17-18 ŞUBAT

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabı kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Juventus maçı haricinde diğer bütün karşılaşmalar Tabii Spor'dan ekranlara gelecek. 17-18 Şubat tarihlerinde Tabii Spor'dan yayınlanacak olan maçlar şöyle:

17 Şubat Salı:

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa): Tabii Spor 1

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya): Tabii Spor 2

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya): Tabii Spor

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere): Tabii Spor

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): Tabii Spor 1

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya): Tabii Spor

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): Tabii Spor 2

#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#trt 1
#juventus
#Tabii Spor
#Aktüel
