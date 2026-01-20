Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu 20-21 Ocak! TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Devre arasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. haftayla birlikte devam ediyor. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmalar 20-21 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar kapsamında Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile mücadele edecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Devler Ligi'nin mücadeleleri TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki 20-21 Ocak Şampiyonlar Ligi maçlar hangi kanalda?

Haber Merkezi
20.01.2026
17:43
20.01.2026
17:43

maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Avrupa'nın kulüp düzeyinde en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devre arasının ardından devam ediyor. 7. hafta karşılaşmaları kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz , RAMS Park'ta ile karşı karşıya gelecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1 puan alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantileyecek. Atletico Madrid'in ise ilk 8 hedefi bulunuyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. , ve 'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının takvimi açıklandı.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu 20-21 Ocak! TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 20-21 OCAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 7. hafta karşılaşmaları önceki haftalarda olduğu gibi TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanmaya devam edecek. Bu sezon Devler Ligi'nde oynanacak olan bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları da bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu 20-21 Ocak! TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20-21 OCAK?

TRT Spor tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sadece Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz ve canlı olarak TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu 20-21 Ocak! TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20-21 OCAK?

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalar TRT Spor'dan yayınlanmayacak. TRT Spor'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray maçı haricinde diğer karşılaşmaların tamamı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu 20-21 Ocak! TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20-21 OCAK?

Şampiyonlar Ligi kapsamında 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak olan ve Tabii Spor'dan yayınlanacak karşılaşmaların listesi şöyle:

20 Ocak 2026 Salı

18.30 Kairat - Club Brugge: Tabii Spor

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City: Tabii Spor

23.00 Real Madrid - Monaco: Tabi Spor 1

23.00 Inter - Arsenal: Tabii Spor

23.00 Villarreal - Ajax: Tabii Spor 6

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund: Tabii Spor 3

23.00 Sporting - Paris Saint-Germain: Tabii Spor 2

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen: Tabii Spor 5

23.00 Kopenhag - Napoli: Tabii Spor 4

21 Ocak 2026 Çarşamba

20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt: Tabii Spor

23.00 Chelsea - Pafos: Tabii Spor 4

23.00 Atalanta - Athletic Bilbao: Tabii Spor 6

23.00 Juventus - Benfica: Tabii Spor

23.00 Slavia Prag - Barcelona: Tabii Spor 2

23.00 Olimpik Marsilya - Liverpool: Tabii Spor 1

23.00 Newcastle United - PSV: Tabii Spor 5

23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise: Tabii Spor 3

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#atletico madrid
#trt 1
#trt spor
#Tabii Spor
#Aktüel
