Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak belli oldu 20-21 Ocak! TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Avrupa'nın kulüp düzeyinde en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devre arasının ardından devam ediyor. 7. hafta karşılaşmaları kapsamında Devler Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1 puan alması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantileyecek. Atletico Madrid'in ise ilk 8 hedefi bulunuyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu. TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının takvimi açıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 20-21 OCAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 7. hafta karşılaşmaları önceki haftalarda olduğu gibi TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanmaya devam edecek. Bu sezon Devler Ligi'nde oynanacak olan bütün lig, play-off, son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları da bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20-21 OCAK?

TRT Spor tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sadece Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Atletico Madrid maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz ve canlı olarak TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20-21 OCAK?

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalar TRT Spor'dan yayınlanmayacak. TRT Spor'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray maçı haricinde diğer karşılaşmaların tamamı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 20-21 OCAK?

Şampiyonlar Ligi kapsamında 20-21 Ocak tarihlerinde oynanacak olan ve Tabii Spor'dan yayınlanacak karşılaşmaların listesi şöyle:

20 Ocak 2026 Salı

18.30 Kairat - Club Brugge: Tabii Spor

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City: Tabii Spor

23.00 Real Madrid - Monaco: Tabi Spor 1

23.00 Inter - Arsenal: Tabii Spor

23.00 Villarreal - Ajax: Tabii Spor 6

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund: Tabii Spor 3

23.00 Sporting - Paris Saint-Germain: Tabii Spor 2

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen: Tabii Spor 5

23.00 Kopenhag - Napoli: Tabii Spor 4

21 Ocak 2026 Çarşamba

20.45 Karabağ - Eintracht Frankfurt: Tabii Spor

23.00 Chelsea - Pafos: Tabii Spor 4

23.00 Atalanta - Athletic Bilbao: Tabii Spor 6

23.00 Juventus - Benfica: Tabii Spor

23.00 Slavia Prag - Barcelona: Tabii Spor 2

23.00 Olimpik Marsilya - Liverpool: Tabii Spor 1

23.00 Newcastle United - PSV: Tabii Spor 5

23.00 Bayern Münih - Union Saint-Gilloise: Tabii Spor 3