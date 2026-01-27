Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda belli oldu. Şampiyonlar Ligi maç kanal bilgilerinin yanı sıra maçların ne zaman ve saat kaçta başlayacağı da açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması, Avrupa genelinde futbolseverlerin dikkatini çeken 8. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Aynı gün ve aynı saatte oynanacak 18 maç, puan sıralamasındaki son tabloyu netleştirecek. İlk 8’de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, orta sıralardaki ekipler için play-off hattındaki mücadeleler belirleyici olacak. Galatasaray da bu kritik gecede deplasmanda Manchester City karşısına çıkacak ve lig etabındaki konumunu bu maçın ardından netleştirecek. İşte Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayın bilgileri…

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 19:59

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda lig aşaması sona eriyor. Son hafta karşılaşmaları, hem zirve yarışını hem de play-off hattını yakından ilgilendiriyor. son hafta maçlarının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta maçları, Türkiye’de farklı yayıncılar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray’ın Manchester City ile oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak diğer karşılaşmaların bir bölümü ise Tabii platformu üzerinden izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

Tabii Spor yayın akışında birçok dikkat çekici maç yer alıyor. Barcelona ile Kopenhag arasındaki karşılaşma Tabii Spor 3’te, Benfica ile Real Madrid mücadelesi Tabii Spor’da, Borussia Dortmund ile Inter maçı Tabii Spor 2’de ekranlara gelecek. Liverpool-Karabağ maçı Tabii Spor 4’te, Monaco-Juventus karşılaşması Tabii Spor 1’de, PSG-Newcastle mücadelesi Tabii Spor 5’te ve PSV-Bayern Münih maçı Tabii Spor 6’da canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

Tabii Spor’da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları şöyledir:

Barcelona - Kopenhag (Tabii Spor 3)

Benfica - Real Madrid (Tabii Spor)

Borussia Dortmund - Inter (Tabii Spor 2)

Liverpool - Karabağ (Tabii Spor 4)

Monaco - Juventus (Tabii Spor 1)

PSG - Newcastle (Tabii Spor 5)

PSV - Bayern Münih (Tabii Spor 6)

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftasında toplam 18 karşılaşma oynanacak. Bugün yani 27 Ocak Salı akşamı için Şampiyonlar Ligi maç programı bulunmuyor. Tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak. Bu karşılaşmalar sonucunda puan durumu şekillenecek ve bir üst tura çıkan takımlar belli olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

Son hafta programında Paris Saint-Germain ile Newcastle United, Manchester City ile Galatasaray, Liverpool ile Karabağ, Borussia Dortmund ile Inter, Barcelona ile Kopenhag ve Arsenal ile Kairat gibi karşılaşmalar bulunuyor. Ayrıca Benfica-Real Madrid, Napoli-Chelsea, Monaco-Juventus ve PSV-Bayern Münih maçları da futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 8. hafta maçları 28 Ocak’ta oynanacak. Organizasyonda bu hafta kapsamında sahaya çıkacak 18 karşılaşmanın tamamı saat 23.00’te başlayacak. Aynı anda oynanacak maçlarla birlikte lig aşaması resmen sona erecek.

Puan durumunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. Ligi 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak. Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesinde ilk 8’e girmeyi garantileyen takımlar arasında bulunuyor.

#Spor
#şampiyonlar ligi
#Aktüel
