Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda? 28 Ocak Şampiyonlar Ligi kanal bilgileri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda lig aşaması sona eriyor. Son hafta karşılaşmaları, hem zirve yarışını hem de play-off hattını yakından ilgilendiriyor. Şampiyonlar Ligi son hafta maçlarının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta maçları, Türkiye’de farklı yayıncılar aracılığıyla futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray’ın Manchester City ile oynayacağı mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak diğer karşılaşmaların bir bölümü ise Tabii Spor platformu üzerinden izlenebilecek.

Tabii Spor yayın akışında birçok dikkat çekici maç yer alıyor. Barcelona ile Kopenhag arasındaki karşılaşma Tabii Spor 3’te, Benfica ile Real Madrid mücadelesi Tabii Spor’da, Borussia Dortmund ile Inter maçı Tabii Spor 2’de ekranlara gelecek. Liverpool-Karabağ maçı Tabii Spor 4’te, Monaco-Juventus karşılaşması Tabii Spor 1’de, PSG-Newcastle mücadelesi Tabii Spor 5’te ve PSV-Bayern Münih maçı Tabii Spor 6’da canlı yayınlanacak.

Tabii Spor’da yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları şöyledir:

Barcelona - Kopenhag (Tabii Spor 3)

Benfica - Real Madrid (Tabii Spor)

Borussia Dortmund - Inter (Tabii Spor 2)

Liverpool - Karabağ (Tabii Spor 4)

Monaco - Juventus (Tabii Spor 1)

PSG - Newcastle (Tabii Spor 5)

PSV - Bayern Münih (Tabii Spor 6)

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftasında toplam 18 karşılaşma oynanacak. Bugün yani 27 Ocak Salı akşamı için Şampiyonlar Ligi maç programı bulunmuyor. Tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte başlayacak. Bu karşılaşmalar sonucunda puan durumu şekillenecek ve bir üst tura çıkan takımlar belli olacak.

Son hafta programında Paris Saint-Germain ile Newcastle United, Manchester City ile Galatasaray, Liverpool ile Karabağ, Borussia Dortmund ile Inter, Barcelona ile Kopenhag ve Arsenal ile Kairat gibi karşılaşmalar bulunuyor. Ayrıca Benfica-Real Madrid, Napoli-Chelsea, Monaco-Juventus ve PSV-Bayern Münih maçları da futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadeleler arasında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig etabının 8. hafta maçları 28 Ocak’ta oynanacak. Organizasyonda bu hafta kapsamında sahaya çıkacak 18 karşılaşmanın tamamı saat 23.00’te başlayacak. Aynı anda oynanacak maçlarla birlikte lig aşaması resmen sona erecek.

Puan durumunda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek. Ligi 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off maçlarına çıkacak. Arsenal 21 ve Bayern Münih 18 puanla son hafta öncesinde ilk 8’e girmeyi garantileyen takımlar arasında bulunuyor.