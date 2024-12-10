Şampiyonlar Ligi maçları nerede izlenir? Günün program belli oldu

10 Aralık 2024 13:35 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:38

Şampiyonlar Ligi'nde yarış devam ediyor. 10 Aralık akşamı birçok müsabaka oynanırken canlı olarak izlemek isteyenler maçların yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi​'nde heyecan devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan maçların yayınlandığı kanalı ise belli oldu.

Bugün birçok karşılaşma oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları TRT ekranlarıyla aracılığıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

Liglerin yayın haklarını TRT 3 seneliğine almıştı. Türk takımlarının müsabakaları ücretsiz olarak yayınlanırken yabancı takımların bazı maçları tabii Spor'dan yayınlanacak.

BUGÜN'ÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

10 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakalar şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi​

20:45 | Dinamo Zagreb​ - Celtic​ | tabii Spor

20:45 | Girona​ - Liverpool | TRT Spor, CBC Sport

23:00 | Atalanta - Real Madrid | CBC Sport, tabii Spor

23:00 | Brest - PSV | tabii Spor 5

23:00 | Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4

23:00 | Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1

23:00 | Leipzig - Aston Villa | TRT Spor

23:00 | Salzburg - PSG | tabii Spor 3

23:00 | Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2