Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Tabii Spor ücretli mi sorusu gündem oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı TRT'nin dijital platformu Tabii Spor’un ücretli olup olmadığı araştırılıyor.
Türkiye'de futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları yayınlanacağı TRT'nin dijital platformu Tabii Spor’da yayınlanıyor.
Ancak vatandaşlar maçları izlemek için para ödenecek mi sorusuna cevap arıyor.
TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?
TRT’den yapılan son açıklamada tabii Premium'la 30'dan fazla orijinal yapımı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin izlenebileceği açıklandı.
Yani UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni izlemek isteyen vatandaşların Premium abonelik alması gerektiği duyuruldu.
TABİİ PREMİUM NASIL ÜYE OLUNUR?
TABİİ uygulaması TRT bünyesinde dijital bir platformdur.
TABİİ uygulamasına üye olabilmek için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
tabii'de yeni dönem başlıyor.— tabii (@tabiiresmi) August 20, 2024
tabii Premium'la 30'dan fazla orijinal yapımı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni, lisanslı film ve belgeselleri, özenle hazırlanmış çocuk içeriklerini, zengin TRT arşivini yepyeni bir deneyimle aylık 99 TL'ye izleyebilirsin. pic.twitter.com/CkAS8AcEXp