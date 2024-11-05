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Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Tabii Spor ücretli mi sorusu gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:43
Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Tabii Spor ücretli mi sorusu gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı TRT'nin dijital platformu Tabii Spor’un ücretli olup olmadığı araştırılıyor.

Türkiye'de futbolseverlerin heyecanla beklediği  UEFA Şampiyonlar Ligi​, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları yayınlanacağı TRT'nin dijital platformu Tabii Spor’da yayınlanıyor.

Ancak vatandaşlar maçları izlemek için para ödenecek mi sorusuna cevap arıyor.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Tabii Spor ücretli mi sorusu gündem oldu - 1. Resim

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

TRT’den yapılan son açıklamada tabii Premium'la 30'dan fazla orijinal yapımı, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin izlenebileceği açıklandı.

Yani UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni izlemek isteyen vatandaşların Premium abonelik alması gerektiği duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Tabii Spor ücretli mi sorusu gündem oldu - 2. Resim

TABİİ PREMİUM NASIL ÜYE OLUNUR?

TABİİ uygulaması TRT bünyesinde dijital bir platformdur.

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlandığı Tabii Spor ücretli mi sorusu gündem oldu - 3. Resim

TABİİ uygulamasına üye olabilmek için https://www.tabii.com/register adresine girerek üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
Tabii ücretsiz erişime açık ancak Premium paketle ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz.

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Kaynak: TGRT Haber

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