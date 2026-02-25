Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2026 yılı için açıklandı. Galatasaray Juventus’u yenerse, turu geçerse ne kadar kazanacak merak edilmeye başlandı. UEFA, 2025-2026 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacak yeni para ödülü sistemini duyurmuştu. Yeni formatla birlikte lig aşamasına katılım ücretinden maç başı primlere, sıralama bonuslarından eleme turlarındaki kazançlara kadar birçok kalemde artışa gidildi. 36 takımlı lig etabında performans ve sıralamaya dayalı gelir kalemleri genişletilirken, eleme turlarında dağıtılacak ödüller de yeniden belirlendi. Temsilcimiz Galatasaray ise mevcut performansıyla önemli bir gelir elde etti. Galatasaray ne kadar Şampiyonlar Ligi geliri kazandı? İşte Şampiyonlar Ligi para ödülleri ve Galatasaray’ın kasasına koyduğu para…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 03:00
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 03:02

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda yeni dönem başlıyor. 2025-2026 sezonuyla birlikte gelir dağılımı sistemi kapsamlı şekilde değiştirildi. ’ın kazandığı para ödülleri de belli olmaya başladı. İşte Galatasaray’ın geliri…

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2025-2026

’nın açıkladığı yeni sisteme göre turnuvada lig aşamasına katılan her kulüp 18 milyon 620 bin euro katılım ücreti alacak. Bu bedel, organizasyonda yer alan tüm takımlar için sabit gelir kalemi olacak. Lig aşamasında alınacak her galibiyet için 2 milyon 100 bin euro, beraberlik için ise 700 bin euro prim verilecek. Böylece takımlar yalnızca turnuvaya katıldıkları için değil, sahada elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda da gelir sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

Yeni sistemde sıralama ödülleri de ayrı bir kalem olarak belirlendi. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan kulüplerin her biri 2 milyon euro ek gelir elde edecek, 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ise 1 milyon euro bonus kazanacak. Ayrıca sıralamaya göre hisse dağılımı uygulanacak ve her bir hissenin değeri 275 bin euro olacak. Ligi 1. sırada bitiren ekip 36 hisse alırken, 36. sıradaki takım 1 hisseyle yetinecek. Bu yapı ile lig performansı, hem doğrudan primler hem de hisse payları üzerinden kulüplerin kasasına yansıyacak.

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 VE ÇEYREK FİNAL PARA ÖDÜLÜ GELİRİ NE KADAR?

Lig aşamasının ardından başlayan eleme turlarında da önemli gelir kalemleri bulunuyor. Son 16 play-off turuna yükselen kulüpler 1 milyon euro kazanacak. Bu turu geçen ve son 16’ya kalan takımlar ise 11 milyon euro daha gelir elde edecek. Böylece play-off aşaması ve son 16 turu, kulüpler açısından ciddi bir ekonomik karşılık oluşturacak.

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

Çeyrek finale yükselen ekipler 12,5 milyon euro, yarı finale çıkan takımlar ise 15 milyon euro kazanacak. Finali kaybeden takım 18,5 milyon euro alırken, kupayı kazanan kulüp bu tutara ek olarak 6,5 milyon euro daha gelir sağlayacak. Tüm bu kalemlere ek olarak televizyon yayın gelirleri de ülkelerin yayın havuzuna göre kulüplere dağıtılacak ve her ülkenin payı kendi yayın değerine göre belirlenecek.

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, toplamda 42,5 milyon avroluk gelir elde etti. Turnuvaya direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, 18,62 milyon avro katılım bedeli aldı. Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, performans primleriyle 7 milyon avro kazandı ve lig derecesi sayesinde 5,08 milyon avro gelir sağladı.

Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro arasında gelir elde eden Galatasaray’ın ortalama kazancı 8,41 milyon avro olarak kayıtlara geçti. UEFA katsayı kaleminden 2,42 milyon avro alan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turuna kaldığı için 1 milyon avro daha gelir yazdırdı. Toplamda 42,5 milyon avroya ulaşan Galatasaray, play-off turunda Juventus’u elemesi halinde kasasına 11 milyon avro daha ekleyecek.

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#uefa
#Yeni Sistem
#Para Ödülleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.