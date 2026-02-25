Şampiyonlar Ligi para ödülleri! 2025-2026 Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne kadar kazandı?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda yeni dönem başlıyor. 2025-2026 sezonuyla birlikte gelir dağılımı sistemi kapsamlı şekilde değiştirildi. Galatasaray’ın kazandığı para ödülleri de belli olmaya başladı. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi geliri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2025-2026

UEFA’nın açıkladığı yeni sisteme göre turnuvada lig aşamasına katılan her kulüp 18 milyon 620 bin euro katılım ücreti alacak. Bu bedel, organizasyonda yer alan tüm takımlar için sabit gelir kalemi olacak. Lig aşamasında alınacak her galibiyet için 2 milyon 100 bin euro, beraberlik için ise 700 bin euro prim verilecek. Böylece takımlar yalnızca turnuvaya katıldıkları için değil, sahada elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda da gelir sağlayacak.

Yeni sistemde sıralama ödülleri de ayrı bir kalem olarak belirlendi. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan kulüplerin her biri 2 milyon euro ek gelir elde edecek, 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ise 1 milyon euro bonus kazanacak. Ayrıca sıralamaya göre hisse dağılımı uygulanacak ve her bir hissenin değeri 275 bin euro olacak. Ligi 1. sırada bitiren ekip 36 hisse alırken, 36. sıradaki takım 1 hisseyle yetinecek. Bu yapı ile lig performansı, hem doğrudan primler hem de hisse payları üzerinden kulüplerin kasasına yansıyacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 VE ÇEYREK FİNAL PARA ÖDÜLÜ GELİRİ NE KADAR?

Lig aşamasının ardından başlayan eleme turlarında da önemli gelir kalemleri bulunuyor. Son 16 play-off turuna yükselen kulüpler 1 milyon euro kazanacak. Bu turu geçen ve son 16’ya kalan takımlar ise 11 milyon euro daha gelir elde edecek. Böylece play-off aşaması ve son 16 turu, kulüpler açısından ciddi bir ekonomik karşılık oluşturacak.

Çeyrek finale yükselen ekipler 12,5 milyon euro, yarı finale çıkan takımlar ise 15 milyon euro kazanacak. Finali kaybeden takım 18,5 milyon euro alırken, kupayı kazanan kulüp bu tutara ek olarak 6,5 milyon euro daha gelir sağlayacak. Tüm bu kalemlere ek olarak televizyon yayın gelirleri de ülkelerin yayın havuzuna göre kulüplere dağıtılacak ve her ülkenin payı kendi yayın değerine göre belirlenecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, toplamda 42,5 milyon avroluk gelir elde etti. Turnuvaya direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, 18,62 milyon avro katılım bedeli aldı. Lig aşamasında oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, performans primleriyle 7 milyon avro kazandı ve lig derecesi sayesinde 5,08 milyon avro gelir sağladı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro arasında gelir elde eden Galatasaray’ın ortalama kazancı 8,41 milyon avro olarak kayıtlara geçti. UEFA katsayı kaleminden 2,42 milyon avro alan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off turuna kaldığı için 1 milyon avro daha gelir yazdırdı. Toplamda 42,5 milyon avroya ulaşan Galatasaray, play-off turunda Juventus’u elemesi halinde kasasına 11 milyon avro daha ekleyecek.