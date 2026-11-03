Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2026! Galibiyet primi ne kadar?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun para ödülleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasında yoluna devam ettiği turnuvada UEFA, kulüplere yapılacak ödemelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını duyurdu. Katılım ücretlerinden maç performans primlerine, lig sıralamasından eleme turlarında kazanılacak ödüllere kadar birçok farklı başlıkta ödeme yapılacak. Ayrıca kulüplerin yayın pazarındaki ağırlığı ve son 10 yıldaki UEFA kulüp katsayıları da gelir dağıtımında dikkate alınacak. Yeni sezonda takımların elde edeceği toplam geliri belirleyen ödeme kalemleri ise farklı başlıklar altında hesaplanacak. Şampiyonlar Ligi para ödülleri 2026 ne kadar? Şampiyonlar Ligi galibiyet ve beraberlik primi belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİR DAĞITIM SİSTEMİ BELLİ OLDU

UEFA, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüpler için uygulanacak gelir dağıtım sistemini açıkladı. Organizasyonun lig aşamasında yer alan 36 kulübe dağıtılacak toplam tutar yaklaşık 2 milyar 437 milyon euro olarak belirlendi. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kapsayan genel dağıtım tutarı ise yaklaşık 2 milyar 467 milyon euro seviyesinde olacak. Açıklanan rakamlar, yayın ve sponsorluk gelirlerine bağlı olarak nihai aşamada küçük değişiklikler gösterebilecek şekilde planlandı.

Gelir dağıtımında kulüplerin elde edeceği kazançlar birden fazla kalem üzerinden hesaplanacak. Lig aşamasına katılan takımların alacağı sabit katılım ücretinin yanı sıra maç sonuçlarına bağlı performans primleri, lig sıralaması ödülleri ve eleme turlarında ilerlemeye bağlı ödemeler de toplam kazanca eklenecek. Bu ödeme sisteminde kulüplerin turnuvada oynadığı maçlar ve elde ettiği sportif sonuçlar önemli bir yer tutacak.

UEFA'nın belirlediği dağıtım planında bir diğer önemli kalem ise değer ayağı olacak. Toplam 853 milyon euroluk bu havuz, kulüplerin yayın pazarındaki ağırlıkları ve son 10 yılda elde ettikleri UEFA kulüp katsayıları dikkate alınarak dağıtılacak. Böylece takımların organizasyondan elde edeceği gelir yalnızca sahadaki sonuçlara göre değil, belirlenen diğer kriterlere göre de hesaplanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmaya hak kazanan her kulüp, maç sonuçlarından bağımsız olarak 18,62 milyon euro katılım ücreti alacak. Bu ödemenin 17,87 milyon euroluk bölümü peşin olarak kulüplere aktarılacak. Kalan 750 bin euro ise sezon sonunda ödenecek. Böylece lig aşamasına katılan 36 takımın tamamı, organizasyondaki performansından bağımsız olarak aynı başlangıç ücretine sahip olacak.

Lig aşamasındaki maçlarda alınan sonuçlar da kulüplerin gelirlerini doğrudan etkileyecek. UEFA'nın belirlediği sisteme göre her galibiyet için 2,1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro performans primi verilecek. Mağlubiyet alan takımlara maç sonucuna bağlı olarak herhangi bir ekstra ödeme yapılmayacak. Beraberlikler nedeniyle dağıtılmayan para ise sezon sonunda lig sıralamasına göre kulüpler arasında yeniden paylaştırılacak.

Lig aşamasındaki sıralamaya göre verilecek ödüller de gelir dağıtımının önemli bölümlerinden birini oluşturacak. UEFA, bu kapsamda toplam sıralama havuzunu 666 eşit parçaya ayıracak. Her bir parçanın başlangıç değeri 275 bin euro olarak hesaplanacak. Lig aşamasını son sırada tamamlayan takım 1 pay, zirvede yer alan ekip ise 36 pay alacak. Buna göre ilk sıradaki takımın sıralama ödülü 9,9 milyon euroya ulaşacak.

Sıralama ödüllerine ek olarak ilk 8'de yer alan takımlara 2 milyon euro bonus verilecek. Lig aşamasını 9 ila 16. sıralar arasında tamamlayan kulüpler ise 1 milyon euroluk ek ödeme alacak. Bu tutarlar, takımların lig aşamasındaki derecelerine göre elde edecekleri sıralama gelirlerine ilave edilecek.

Eleme aşamasında da kulüplere tur geçtikçe farklı miktarlarda ödeme yapılacak. Play-off turuna kalan takımlar 1 milyon euro kazanırken, son 16 turuna yükselen ekipler 11 milyon euro alacak. Çeyrek final aşamasına ulaşan kulüplerin ödülü 12,5 milyon euro, yarı finale çıkanların ödülü ise 15 milyon euro olacak. Final oynayan takımlara 18,5 milyon euro ödenecek. Şampiyonluğa ulaşan kulüp ise final ödülüne ek olarak 6,5 milyon euro daha kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYET PRİMİ NE KADAR?

UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği Şampiyonlar Ligi galibiyet primi 2,1 milyon euro olacak. Lig aşamasında oynanan her karşılaşmada galip gelen takım bu tutarı almaya hak kazanacak. Beraberlikle sonuçlanan maçlarda ise iki takımın her birine 700 bin euro ödeme yapılacak. Mağlubiyet alan kulüpler için maç sonucuna bağlı ek bir performans primi bulunmayacak.

Beraberliklerden kaynaklanan ve dağıtılmayan tutarlar, sezon sonunda lig sıralamasına göre yeniden dağıtılacak. Bu nedenle takımların maç performanslarının yanı sıra lig aşamasını tamamladıkları sıra da toplam gelirlerinin hesaplanmasında etkili olacak. Galibiyet ve beraberlik primleri, kulüplerin alacağı 18,62 milyon euroluk sabit katılım ücretinden ayrı olarak ödenecek.