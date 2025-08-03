Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabı kura çekimi gerçekleştirilecek.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği kura çekiminin ardından play-off etabının eşleşmeleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe'nin de Feyenord'u yenmesi durumunda muhtemel rakibi de netlik kazanacak.

Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunun kura çekimi 4 Ağustos 2025 Pazar günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin Türkiye saati ile 13.00'te başlayacağı duyuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi açıklanan bilgilere göre UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali bulunan muhtemel rakipleri şöyle: