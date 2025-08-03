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 | Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunun kura çekimi 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Futbolseverler tarafından Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak.

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Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 16:38

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından olan 'nde etabı gerçekleştirilecek.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği kura çekiminin ardından play-off etabının eşleşmeleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan temsilcimiz 'nin de Feyenord'u yenmesi durumunda muhtemel rakibi de netlik kazanacak.

Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunun kura çekimi 4 Ağustos 2025 Pazar günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin Türkiye saati ile 13.00'te başlayacağı duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oluyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi açıklanan bilgilere göre UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali bulunan muhtemel rakipleri şöyle:

  • Benfica
  • Nice
  • Club Brugge
  • Salzburg
  • Brann
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#club brugge
#benfica
#kura çekimi
#nice
#Fenerbahçe
#Aktüel
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