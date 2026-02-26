Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak belli oluyor

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu play-off rövanş maçlarının ardından son 16 biletini alan takımlar belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray'da Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Devler Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalara sayılı günler kala Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta olacağı gündeme geldi. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacağı netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak belli oluyor
26.02.2026
17:02
26.02.2026
17:02

rakibi kim olacağı taraftarların gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 biletinin sahibi oldu. Son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak belli oluyor

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin saati henüz UEFA tarafından açıklanmadı. Kura çekimini futbolseverler UEFA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla canlı bir şekilde izleyebilecekler. Kura çekiminin ardından ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak belli oluyor

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rakibi henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılıların rakibi belli olacak. Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri arasında ise Liverpool ve Tottenham yer alıyor. Galatasaray son 16 turunda ilk mücadelesini 10-11 Mart tarihlerinde RAMS Park'ta oynayacak. İkinci karşılaşma ise 17-18 Mart tarihlerinde deplasmanda oynanacak.

#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#uefa
#Son 16 Kura Çekimi
#Aktüel
