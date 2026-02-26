Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak belli oluyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacağı taraftarların gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 biletinin sahibi oldu. Son 16 turunda Galatasaray'ın rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin saati henüz UEFA tarafından açıklanmadı. Kura çekimini futbolseverler UEFA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla canlı bir şekilde izleyebilecekler. Kura çekiminin ardından ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rakibi henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılıların rakibi belli olacak. Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri arasında ise Liverpool ve Tottenham yer alıyor. Galatasaray son 16 turunda ilk mücadelesini 10-11 Mart tarihlerinde RAMS Park'ta oynayacak. İkinci karşılaşma ise 17-18 Mart tarihlerinde deplasmanda oynanacak.