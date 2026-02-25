Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri ve maç tarihleri

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları 2. günüyle birlikte devam ediyor. İlk gün karşılaşmaları kapsamında Inter - Bodo/Glimt, Leverkusen - Olympiakos, Newcastle United - Karabağ ve Atletico Madrid - Club Brugge maçı oynandı. Karşılaşmaların sonucunda Bodo/Glimt, Leverkusen, Newcastle United ve Atletico Madrid son 16 turu biletini alan takımlar oldu.

Bugün ise Juventus - Galatasaray maçı dahil olmak üzere 4 mücadele daha oynanacak. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların ardından ise son 16 turunda mücadele edecek takımlar netlik kazanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre son 16 turu eşleşmeleri ise kura çekimi ile belli olacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri netlik kazanacak. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselirse İngiliz ekipleri Liverpool veya Tottenham ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 kura çekiminin saati ise henüz açıklanmadı. Kura çekiminin canlı olarak UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanması bekleniyor.

Devler Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek olan takımlar ise şöyle:

Arsenal

Bayern Münih

Liverpool

tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lizbon

Manchester City

Real Madrid

Bodo/Glimt

Leverkusen

Newcastle United

Atletico Madrid

NOT: Kalan 4 takım bugün oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu mücadelelerinin ardından belli olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kapsamda ilk karşılaşmalar 10-11 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci rövanş maçları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk mücadeleler son 16 play-off turundan yükselen takımların evinde oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray son 16 turuna yükselmesi durumunda ilk maçını RAMS Park'ta oynayacak.