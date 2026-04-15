Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri 2026! Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşamasına doğru geri sayım sürüyor. Çeyrek final rövanşlarının ardından turnuvada son dört takım belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı final aşamasında karşılaşabilecek takımlar, çeyrek final eşleşmelerine bağlı olarak şekillenecek. Paris Saint-Germain, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Diğer tarafta ise Atletico Madrid, Sporting CP ile Arsenal arasındaki eşleşmenin kazananıyla yarı finalde mücadele edecek. Bu iki farklı yarı final hattı, çeyrek final rövanşlarının tamamlanmasının ardından yani bu gece kesinlik kazanacak ve Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde finale giden yol netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından belirlenen takvime göre yarı final ilk karşılaşmaları 28 ve 29 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak. 28 Nisan Salı günü PSG, Real Madrid veya Bayern Münih eşleşmesinin galibini sahasında ağırlayacak. 29 Nisan Çarşamba günü ise Atletico Madrid, Sporting CP ya da Arsenal’dan tur atlayan takımla karşı karşıya gelecek.

Rövanş mücadeleleri ise 5 ve 6 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. 5 Mayıs Salı günü Sporting CP veya Arsenal, Atletico Madrid’i konuk edecek. 6 Mayıs Çarşamba günü ise Real Madrid ya da Bayern Münih, PSG’yi ağırlayacak. Bu karşılaşmaların ardından finale yükselen iki takım belli olacak ve final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.