Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Samsun iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Atakum iftar çadırı nerede kurulacak?

Samsun iftar çadırı yerleri belli oldu. Ramazan ayı boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da 2 farklı noktada iftar sofrası kurulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iftar çadırlarının yanı sıra Atakum Belediyesi'de Ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracağını duyurdu. Vatandaşlar hem Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün hem de Atakum Belediyesi'nin iftar çadırlarında ücretsiz olarak oruçlarını açabilecek. Peki Samsun Atakum iftar çadırı nerede kurulacak? İşte Samsun iftar çadırı yerleri...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 16:39

ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde iftar sofraları kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2024 yılında kurulan ve geleneksel hale gelen Vakıf İftar Buluşmaları'nın detayları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bu yıl 81 ilde 151 noktada iftar çadırları kurulacak. Vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iftar sofralarında ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler. 'da kurulacak olan iftar çadırlarının yerleri belli oldu. Vatandaşlar tarafından Samsun iftar çadırı yerleri ise merak ediliyor.

Samsun iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Atakum iftar çadırı nerede kurulacak?

SAMSUN İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında Ramazan ayı boyunca Samsun Öğretmenevi ve Set Wredding Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bu yıl "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla gerçekleştireceğimiz organizasyonlarda; her gün 100 bin, Ramazan ayı boyunca 3 milyon vatandaş vakıf sofralarımızda bir araya gelecek. Asırlar önce vakfiyelere kaydedilen hayır şartlarının bir tezahürü olan bu sofralar, Ramazan'ın paylaşma ruhunu şehir şehir yaşatacak. Kurulan iftar sofralarımız yalnızca bir yemek ikramı değil; aynı zamanda vakıf medeniyetimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının yaşayan bir yansıması olacak. Aynı sofrada edilen dualar, paylaşılan lokmalar ve kurulan gönül köprüleri, vakıf kültürümüzün sürekliliğini bir kez daha ortaya koyacak." ifadeleri kullanıldı.

Samsun iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Atakum iftar çadırı nerede kurulacak?

ATAKUM İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026?

Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açılamaya göre Türkiş'te yer alan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı Tesisi'nde ücretsiz olarak iftar yemeği verilecek. Ramazan ayı boyunca kurulacak olan iftar sofrasında vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler.

