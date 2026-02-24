Samsun iftar çadırı yerleri ilçe ilçe 2026! Atakum iftar çadırı nerede kurulacak?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde iftar sofraları kurulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez 2024 yılında kurulan ve geleneksel hale gelen Vakıf İftar Buluşmaları'nın detayları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bu yıl 81 ilde 151 noktada iftar çadırları kurulacak. Vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün iftar sofralarında ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler. Samsun'da kurulacak olan iftar çadırlarının yerleri belli oldu. Vatandaşlar tarafından Samsun iftar çadırı yerleri ise merak ediliyor.

SAMSUN İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında Ramazan ayı boyunca Samsun Öğretmenevi ve Set Wredding Düğün Salonu'nda iftar sofrası kurulacak. Vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler. Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bu yıl "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla gerçekleştireceğimiz organizasyonlarda; her gün 100 bin, Ramazan ayı boyunca 3 milyon vatandaş vakıf sofralarımızda bir araya gelecek. Asırlar önce vakfiyelere kaydedilen hayır şartlarının bir tezahürü olan bu sofralar, Ramazan'ın paylaşma ruhunu şehir şehir yaşatacak. Kurulan iftar sofralarımız yalnızca bir yemek ikramı değil; aynı zamanda vakıf medeniyetimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışının yaşayan bir yansıması olacak. Aynı sofrada edilen dualar, paylaşılan lokmalar ve kurulan gönül köprüleri, vakıf kültürümüzün sürekliliğini bir kez daha ortaya koyacak." ifadeleri kullanıldı.

ATAKUM İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026?

Atakum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açılamaya göre Türkiş'te yer alan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı Tesisi'nde ücretsiz olarak iftar yemeği verilecek. Ramazan ayı boyunca kurulacak olan iftar sofrasında vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler.