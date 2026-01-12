Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

Samsun okullar tatil mi 13 Ocak Valilik kararı merakla bekleniyor. Samsun 13 Ocak okullar tatil mi değil son dakika kar tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. 13 Ocak 2026 Salı günü için Samsun genelinde eğitim-öğretim sürecine ilişkin resmi makamların açıklamaları yakından izleniyor. Kentte hava koşullarının soğuk ve yağışlı geçmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde kar ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Kar tatili kararlarının genellikle akşam saatlerinde ya da gece geç saatlerde duyurulması nedeniyle, gözler Samsun Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte Samsun’da okulların tatil olma durumu ve hava tahminleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 23:19

Samsun’da 13 Ocak Salı günü okulların durumu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Hava koşullarının etkisiyle bazı illerde eğitime ara verilmesi, Samsun için de beklentileri artırmış durumda.

Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

13 OCAK SAMSUN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine ve paylaşılan hava durumu kaynaklarına göre Samsun’da 13 Ocak Salı günü hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Gün genelinde karla karışık yağmur ve yağmur beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer kar yağışı geçişleri görülebilecek. Bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

Sıcaklık değerlerinin en düşük 2-3 derece, en yüksek ise 4-7 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın rüzgarın etkisiyle 0 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette rüzgarın esmesi, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskini artırabilecek. Yağış ihtimalinin yüksek olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildiriliyor.

Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Samsun’da 13 Ocak 2026 Salı günü için okulların tatil edilmesine dair şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Samsun Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelini kapsayan bir tatil duyurusu yapılmazken, mevcut bilgilere göre eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi planlanıyor. Resmi açıklama olmaması nedeniyle okulların açık olacağı beklentisi öne çıkmakta.

Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

Kar tatili kararlarının çoğu zaman hava koşullarının son durumuna göre akşam saatlerinde ya da gece geç saatlerde kamuoyuna duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle gün içerisinde veya gece saatlerinde yeni bir açıklama yapılma ihtimali bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar ve buzlanma riski, yerel bazlı kararların gündeme gelmesine neden olabiliyor.

Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

13 Ocak Salı günü için Samsun genelinde son dakika bir tatil kararı henüz paylaşılmış değil. Kar tatili ilan edilen bazı iller ve ilçeler bulunmasına rağmen, Samsun bu listelerde yer almıyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yapılan resmi bir açıklama olmadığı için mevcut durumda eğitime ara verilmesi söz konusu değil.

Bununla birlikte Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu ilçelerde hava koşullarına bağlı olarak farklı uygulamalar gündeme gelebilir. Resmi duyuruların Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet siteleri üzerinden yapılması beklenecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.