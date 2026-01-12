Samsun okullar tatil mi? 13 Ocak kar tatili açıklaması ve Valilik kararı bekleniyor

Samsun’da 13 Ocak Salı günü okulların durumu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla takip ediliyor. Hava koşullarının etkisiyle bazı illerde eğitime ara verilmesi, Samsun için de beklentileri artırmış durumda.

13 OCAK SAMSUN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine ve paylaşılan hava durumu kaynaklarına göre Samsun’da 13 Ocak Salı günü hava koşulları soğuk ve yağışlı olacak. Gün genelinde karla karışık yağmur ve yağmur beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer kar yağışı geçişleri görülebilecek. Bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

Sıcaklık değerlerinin en düşük 2-3 derece, en yüksek ise 4-7 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın rüzgarın etkisiyle 0 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette rüzgarın esmesi, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riskini artırabilecek. Yağış ihtimalinin yüksek olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildiriliyor.

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

Samsun’da 13 Ocak 2026 Salı günü için okulların tatil edilmesine dair şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Samsun Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelini kapsayan bir tatil duyurusu yapılmazken, mevcut bilgilere göre eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesi planlanıyor. Resmi açıklama olmaması nedeniyle okulların açık olacağı beklentisi öne çıkmakta.

Kar tatili kararlarının çoğu zaman hava koşullarının son durumuna göre akşam saatlerinde ya da gece geç saatlerde kamuoyuna duyurulduğu biliniyor. Bu nedenle gün içerisinde veya gece saatlerinde yeni bir açıklama yapılma ihtimali bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde beklenen kar ve buzlanma riski, yerel bazlı kararların gündeme gelmesine neden olabiliyor.

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

13 Ocak Salı günü için Samsun genelinde son dakika bir tatil kararı henüz paylaşılmış değil. Kar tatili ilan edilen bazı iller ve ilçeler bulunmasına rağmen, Samsun bu listelerde yer almıyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaynaklarından yapılan resmi bir açıklama olmadığı için mevcut durumda eğitime ara verilmesi söz konusu değil.

Bununla birlikte Ladik, Havza ve Kavak gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı ve buzlanma riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu ilçelerde hava koşullarına bağlı olarak farklı uygulamalar gündeme gelebilir. Resmi duyuruların Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet siteleri üzerinden yapılması beklenecek.