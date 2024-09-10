Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kaldı

10 Eylül 2024 14:26 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:35

Bugün Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi su çıkarmak amacıyla kuyu kazmaya başladı. Kuyuyu kazdığı esnada toprak altında kalan kişiler için çalışmalar devam ediyor. Samsun'da toprak altına kalanlar kurtarıldı mı bilgisi de paylaşıldı.

Bafra'da Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana gelen üzücü olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bugün su çıkarmak için kuyu kazmaya başlayan 2 vatandaş toprak altında kaldı. Ekipler olay yerine sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor.

SAMSUN'DA TOPRAK ALTINDA KALAN 2 KİŞİ BULUNDU MU?

10 Eylül günü Bafra Evrenuşağı Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kullanmak için su çıkarmak istedi.

Kuyu kazmaya başlamalarının ardından kayma sonucunda altında kaldılar. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu ve Jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAMSUN'DA KUYU KAZAN 2 KİŞİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

İlk olarak Sabri Bayraktar'ın eline ulaşılırken cansız bedenine ulaşıldı. Toprak altında kalan diğer vatandaş Mustafa Aydın'ın da hayatını kaybettiği öğrenilirken olay yerinde incelemeler sürüyor.

Kurtarma çalışmaları anında görüntüler: