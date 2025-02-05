Samsun'da yağış sonrası kar tatili öğrencilerin gündemine yerleşti

05 Şubat 2025 09:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:59

MGM verilerine göre Samsun'da bugün kar yağışı bekleniyor. Erken saatlerden itibaren soğuk hava etkili olurken öğrencilerin gözü kar tatiline çevrildi. Soğuk hava tüm Türkiye'de hakim olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 Şubat günü ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışı olacak. İstanbul, Ankara, Samsun ve Kayseri'de yağış başlarken hava sıcaklıkları da düştü.

SAMSUN'DA KAR YAĞACAK MI?

5 Şubat Çarşamba günü Samsun'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'ün yanında yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarına şimdiden başladı. Hava şartları nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği de belirtildi.

SAMSUN VALİLİĞİ SON DAKİKA OKULLAR TATİL Mİ?

İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'de bugün başlayan kar yağışı erken saatlerde araçların üzerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde yaşanan yağışla beraber öğrencilerin gözü okul tatil duyurusuna çevrildi.

Samsun Valiliği tarafından şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre okullarda eğitime devam edilecek.