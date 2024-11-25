Samsun'da yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor

25 Kasım 2024 16:21 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde kar yağışının hakim olacağı öngörülmüştü. Dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı sonrası bazı illerde okullara 1 gün ara verildi. Samsun'da tatil edilen yerler arasındaydı.

Kasım ayının sonuna doğru yaklaşırken Türkiye genelinde kar yağışları başladı. Kar yağışı sonrasında birçok ilde okullar tatil edildi.

MGM verilerine göre yağışın bugün de devam etmesi beklenirken Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edildi.

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

26 Kasım Salı günü Samsun'da kar yağışının sürmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi günü okullara 1 günlük ara verilmişti.

Samsun Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Akşam saatlerinde derslere ara verileceğine dair açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından 25 Kasım günü eğitime 1 gün ara verildiğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle;

İlimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli:

▪️Hamile,

▪️Engelli,

▪️Çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de

1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır."