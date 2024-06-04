Samsung Galaxy Ring'in Ağustos 2024'te 300 dolar civarı fiyat ile satışa çıkacağı açıklandı

04 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:14

Samsung, Galaxy Ring'in üretimine Haziran 2024'ün ortasında başlayacağını duyurmuştu.

Başlangıçta yaklaşık 400 bin adet üretim hedeflediğini ve gelecekte olumlu bir sonuç alınırsa ürüne daha çok yöneleceklerini belirtmişti.

Galaxy Ring, kullanıcının kalp atış hızı, adım sayısı ve uyku gibi hayati parametrelerini takip edebilen bir sağlık izleme cihazı olacak.

Ekransız tasarımıyla dikkat çeken cihaz, tüm kontrolleri ve verileri bir uygulama üzerinden sunacak ve tek bir şarjla bir hafta boyunca çalışabilecek.

SAMSUNG GALAXY RING NE ZAMAN ÇIKACAK? FİYATI NE?

Temmuz ayında Paris'te tanıtılacak olan Galaxy Ring, Ağustos ayında 300-350 dolar fiyat aralığında piyasaya sürülecek.

Ayrıca, bazı premium özelliklerden yararlanmak için aylık yaklaşık 10 dolarlık bir abonelik ücreti gerekecek.