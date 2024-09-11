Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 2025 Ocak ayında çıkması bekleniyor

11 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:19

iPhone 16'ların tanıtılmasının ardından Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ne zaman tanıtılacağı gündeme geldi. Ayrıca teknolojiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından cihazın özellikleri ve Türkiye fiyatı da merak edildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'li teknoloji devi Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları duyurdu.

Apple'ın iPhone 16'ları duyurmasının ardından Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S25'lerin ne zaman tanıtılacağı gündeme geldi.

Özellikle kullanıcılar tarafından Samsung Galaxy S25 Ultra'nın ne zaman tanıtılacağı ve Türkiye fiyatı merak ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA NE ZAMAN TANITILACAK?

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra'nın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Güney Koreli şirket genel olarak Ocak ayında düzenlediği bir etkinlik ile yeni amiral gemisi modellerini tanıtıyor.

Güncel amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S24'ler 17 Ocak 2024 tarihinde tanıtılmıştı.

Teknoloji devinin geleneği bozmayarak Samsung Galaxy S25 Ultra'ları 2025 yılının Ocak ayında tanıtacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Samsung'un S25 Ultra modelinin 1.299 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkacağı iddia ediliyor.

11 Eylül 2024 tarihindeki güncel kura göre 44 bin 202 TL+vergiler olacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, 1440x3120piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelmesi bekleniyor.

Cihazın arka tarafında 200 MP ana ve 3 tane de 50 MP kameranın olacağı iddia ediliyor.

Ön tarafta ise Samsung'un 12 MP kameraya yer vermesi bekleniyor.

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alması beklenen cihazın 12/16 GB RAM ve 256 GB/512 GB/1 TB depolama alanı seçenekleri ile geleceği iddia ediliyor.

Batarya tarafında ise Samsung'un 5 bin mAh kapasiteli 45W hızlı şarj desteğine sahip bir pili tercih etmesi bekleniyor.