Samsung Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 cihazlarının duyurulacağı Galaxy Unpacked etkinliği 10 Temmuz Çarşamba saat 16.00'da yapılacak

26 Haziran 2024 19:02 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:36

Samsung, teknoloji dünyasının merakla beklediği Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek.

Bu etkinlikte yeni Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6 modellerinin yanı sıra çeşitli yeni cihazlar tanıtılacak.

GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Samsung, katlanabilir telefon pazarında önemli bir yere sahip olan Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 modellerini tanıtacak.

Etkinlik 10 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da düzenleyecek.

Bu modellerin, önceki versiyonlarına göre daha gelişmiş özellikler sunması bekleniyor.

GALAXY UNPACKED 2024 ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Etkinlikte ayrıca Samsung'un diğer yeni ürünleri de sahneye çıkacak.

Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 Serisi ve Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro gibi yeni aksesuarlar ve giyilebilir teknolojiler de tanıtılacak.

Bu cihazlar, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için çeşitli yeniliklerle gelecek.

Etkinlik, Samsung'un YouTube kanalı ve resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.