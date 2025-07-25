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 | Sumru Tarhan

Samsunspor Almere maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı bugün oynanacak

Trendyol Süper Lig'de sezon arasında oynanan hazırlık maçları sürerken bugün Samsunspor ile Almere karşı karşıya gelecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya saatler kala yayınlandığı kanal ve maç kadrosu da dikkat çekti.

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Samsunspor Almere maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı bugün oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:19

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de sezon arası devam ediyor. 25 Temmuz Cuma günü oynanacak olan Samsusnpor Almere maçının yayın bilgileri taraftarın gündemine yerleşti.

SAMSUNSPOR ALMERE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde sezon arası olduğunda kamplar ve hazırlık maçları yapılıyor. bugün Almere takımı ile hazırlık yapacak. Samsunspor bugün Hollanda ekibi Almere City ile karşı karşıya gelirken müsabaka 16.30'da oynanacak.

Samsunspor Almere maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı bugün oynanacak

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, dostluk ve test maçı diyebilecekleri 2 maç yaptığını belirterek "Hazırlık maçlarında sonuçlar istediğimiz gibi değildi diyebilirim ancak eksiklerimizi görmek adına çok çok önemli dostluk karşılaşmaları oynadık. Eksiklerimizin üzerine elbette önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Almere maçının yayıncısı bulunmazken taraftarlar takımların sosyal medya hesaplarından maçın önemli dakikalarını ve gollerini takip edebilecek.

Samsunspor Almere maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı bugün oynanacak

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 25 TEMMUZ?

25 Temmuz Cuma günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı daha öncesinden duyuruluyor. Bu akşamın maç programında yer alan karşılaşmaların takvimi şöyle:

Copa Sudamericana
Atletico Mineiro - Bucaramanga | 03:30 | S Sport 2, S Sport Plus


Karpaty Lviv - Leicester City | 13:30 | Leicester City YouTube
Samsunspor - Almere | 14:30 | Yayın Yok
Köln - Leicester City | 19:00 | Leicester City YouTube

Kadınlar Hazırlık Maçı
Brommapojkarna - Linköping | 15:00

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ETİKETLER
#Futbol
#süper lig
#samsunspor
#hazırlık maçı
#Almere City
#Maç Yayını
#Aktüel
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