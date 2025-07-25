Samsunspor Almere maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı bugün oynanacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de sezon arası devam ediyor. 25 Temmuz Cuma günü oynanacak olan Samsusnpor Almere maçının yayın bilgileri taraftarın gündemine yerleşti.

SAMSUNSPOR ALMERE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde sezon arası olduğunda kamplar ve hazırlık maçları yapılıyor. Samsunspor bugün Almere takımı ile hazırlık yapacak. Samsunspor bugün Hollanda ekibi Almere City ile karşı karşıya gelirken müsabaka 16.30'da oynanacak.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, dostluk ve test maçı diyebilecekleri 2 maç yaptığını belirterek "Hazırlık maçlarında sonuçlar istediğimiz gibi değildi diyebilirim ancak eksiklerimizi görmek adına çok çok önemli dostluk karşılaşmaları oynadık. Eksiklerimizin üzerine elbette önümüzdeki günlerde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Almere maçının yayıncısı bulunmazken taraftarlar takımların sosyal medya hesaplarından maçın önemli dakikalarını ve gollerini takip edebilecek.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 25 TEMMUZ?

25 Temmuz Cuma günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı daha öncesinden duyuruluyor. Bu akşamın maç programında yer alan karşılaşmaların takvimi şöyle:

Copa Sudamericana

Atletico Mineiro - Bucaramanga | 03:30 | S Sport 2, S Sport Plus

Hazırlık Maçı

Karpaty Lviv - Leicester City | 13:30 | Leicester City YouTube

Samsunspor - Almere | 14:30 | Yayın Yok

Köln - Leicester City | 19:00 | Leicester City YouTube

Kadınlar Hazırlık Maçı

Brommapojkarna - Linköping | 15:00