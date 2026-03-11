Menü Kapat
TGRT Haber
Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu maçları kapsamında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada temsilcimiz galibiyet alarak deplasmana avantajlı olarak gitmek istiyor. Kritik karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Peki Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda belli oldu
'nde mücadele eden tek temsilcimiz , son 16 turu mücadeleleri kapsamında bu hafta ile Samsun'da karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan kritik karşılaşmada Samsunspor galibiyet alması durumunda, deplasmanda avantajlı olacak. Taraftarlar tarafından Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda belli oldu

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi'nin son 16 turu maçları 12 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Samsunspor ile Rayo Vallecano'nun karşılaşması saat 20.45'te gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mircea Grigoriu ve Andrian Vornicu yapacak.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda belli oldu

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Rayo Vallecano maçının henüz hangi kanalda yayınlanacağı duyurulmadı. Karşılaşmanın TRT Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmada sakatlıkları devam eden Jauress Assoumou ve Bedirhan Çetin'in forma giymesi beklenmiyor. Tedavileri sona eren Tanguy Boulibaly, Emre Kılınç ve Zeki Yavru ise son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

