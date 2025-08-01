Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 3 takım ile karşı karşıya geldi. Westerlo, Telstar ve Almere City ile karşılaşacan Samsunspor, hazırlık maçların henüz galibiyet alamadı.

2 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Samsunspor bugün ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması öncesi son kez prova yapacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Samsunspor - Dunkerque maçının nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu belli oldu.

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Dunkerque maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı bir şekilde HT Spor ekranlarından izleyebilecekler.

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Dunkerque maçı açıklanan bilgilere göre bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

https://x.com/Samsunspor/status/1951206449662636081

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor - Dunkerque maçının muhtemel ilk 11'leirnin şöyle olması bekleniyor:

Samsunspor: Efe Berat, Zeki, Soner, Yunug Emre, Rick, Soner A., Makoumbou, Polat, Ntcham, Musaba, dimata