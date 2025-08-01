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 | Hüseyin Bahcivan

Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi son bir kritik provaya daha çıkıyor. Sasmsunspor bugün Dunkerque ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Samsunspor - Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın maç kadrosu da gündem oldu.

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Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 18:01

Trendyol Süper Lig ekiplerinden yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 3 takım ile karşı karşıya geldi. Westerlo, Telstar ve Almere City ile karşılaşacan Samsunspor, hazırlık maçların henüz galibiyet alamadı.

2 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan Samsunspor bugün ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı

Samsunspor, 3. eleme turu karşılaşması öncesi son kez prova yapacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Samsunspor - Dunkerque maçının nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu belli oldu.

Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Dunkerque maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı bir şekilde HT Spor ekranlarından izleyebilecekler.

Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Dunkerque maçı açıklanan bilgilere göre bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

https://x.com/Samsunspor/status/1951206449662636081

Samsunspor Dunkerque maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hazırlık mücadelesine saatler kaldı

SAMSUNSPOR - DUNKERQUE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor - Dunkerque maçının muhtemel ilk 11'leirnin şöyle olması bekleniyor:

Samsunspor: Efe Berat, Zeki, Soner, Yunug Emre, Rick, Soner A., Makoumbou, Polat, Ntcham, Musaba, dimata

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#samsunspor
#hazırlık maçı
#türkiye süper lig
#Dunkerque
#Aktüel
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