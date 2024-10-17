Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu istatistikleri

17 Ekim 2024 08:46 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:47

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Fenerbahçe bu hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Taraftarlar tarafından Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu merak edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyurunun ardından Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu belli oldu.

Trendyol Süper Lig​'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmanın hakeminin kim olduğu ve istatistikleri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada yardımcı hakem olarak Furkan Ürün ve Serkan Olguncan görev alacak.

Burak Pakkan ise maçta dördüncü hakem olacak.

MUHAMMET ALİ METOĞLU FENERBAHÇE​ İSTATİSTİKLERİ

Muhammet Ali Metoğlu kariyeri boyunca daha önce hiç Fenerbahçe karşılaşmasını yönetmedi.

Sarı-lacivertlilerin sadece 14 Nisan 2024 tarihinde Süper Lig kapsamında oynanan Fatih Karagümrük maçında dördüncü hakem olarak görev aldı.

Muhammet Ali Metoğlu bu sezon ise Süper Lig'de 5, 1. Lig'de 1 olmak üzere toplam 6 karşılaşma yönetti.

Bu karşılaşmalarda 36 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gösterdi ve 2 penaltı verdi.