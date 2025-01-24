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Samsunspor maçı hangi kanalda belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ocak 2025 14:46 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 14:53
Samsunspor maçı hangi kanalda belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşam Samsunspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Taraftarlar maçın yayın bilgilerini ve saatini araştırmaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 24 Ocak Cuma günü fikstürünü açıkladı. Bu akşamın maç programında Samsunspor - Gaziantep FK karşılaşması oynanacak.

SAMSUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

24 Ocak Cuma akşamı oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler bu kanallar aracılığıyla canlı olarak izleyebilecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda belli oldu - 1. Resim

SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Yunus Emre, Bola, Bennasser, Ntcham, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Arda, Viyana, Mustafa, N’diaye, Boateng, Kozlowski, Sorescu, Okereke, Halil.

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Kaynak: TGRT Haber

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