Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanya ekibi Rayo Vallecano’yu konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO İSTATİSTİKLERİ

Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 20 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. Rayo Vallecano mücadelesi Karadeniz temsilcisinin Avrupa kupalarındaki 21. karşılaşması olacak.

Samsun temsilcisi, tarihinde iki kez UEFA İnter Toto Kupası’nda mücadele etmişti. Avrupa kupalarına uzun bir aradan sonra yeniden katılan takım, bu sezon uluslararası arenada önemli sayıda maça çıktı. Samsunspor, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada ilk maçtan avantajlı bir sonuç elde etmeye çalışacak.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU

Samsunspor’da UEFA listesine dahil edilmeyen Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda bulunmayacak. Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de mücadelede forma giyemeyecek.

Samsunspor - Rayo Vallecano maç kadrosu şöyle:

Samsunspor 11: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Ntcham, Holse, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano 11: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Rayo Vallecano arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak ve yayın şifresiz olacak.

Samsunspor Rayo Vallecano maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1 HD yayın frekans bilgileri de açıklandı. Türksat 4A uydusunda 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri ile yayın yapılırken; ayrıca 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleri üzerinden de yayın erişimi bulunuyor.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO NEREDE İZLENİR?

Samsunspor ile Rayo Vallecano arasındaki karşılaşma televizyon yayınının yanı sıra çeşitli dijital platformlar üzerinden de izlenebiliyor. TRT 1 yayını Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlarda da yer alıyor. Bu platformlarda TRT 1 açık yayın yaptığı için ek paket ya da özel bir abonelik gerekmiyor.

Ayrıca internet üzerinden bilgisayar, telefon ya da tablet aracılığıyla da Samsunspor Rayo Vallecano canlı yayın izleme imkanı bulunuyor. TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 yayınına ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesinde bulunan “Canlı İzle” bölümünden de Samsunspor Rayo Vallecano maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 üzerinden yayınlanacak Samsunspor Rayo Vallecano karşılaşması, televizyon dışında internet ortamında da takip edilebiliyor. Tabii platformunun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı yayın bölümüne girildiğinde TRT 1 yayınına ulaşılabiliyor.

Mobil cihazlardan izlemek isteyen kullanıcılar App Store veya Google Play üzerinden tabii uygulamasını indirerek yayını açabiliyor. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümünden de Samsunspor Rayo Vallecano maçı canlı izlenebilecek