Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Samsunspor Rayo Vallecano maçı hangi kanalda belli oldu. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor, İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadelede Karadeniz temsilcisi, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Avrupa kupalarında bu sezon önemli bir performans ortaya koyan kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta galibiyet alarak İspanya’daki ikinci karşılaşma öncesinde avantaj yakalamayı amaçlıyor. Samsunspor ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Samsunspor - Rayo Vallecano nerede izlenir? İşte Samsunspor Rayo Vallecano maçı kanal bilgileri…

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!
Haber Merkezi
12.03.2026
12.03.2026
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, sahasında İspanya ekibi Rayo Vallecano’yu konuk edecek. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve karşılaşmayı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO İSTATİSTİKLERİ

Samsunspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 20 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 31 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. Rayo Vallecano mücadelesi Karadeniz temsilcisinin Avrupa kupalarındaki 21. karşılaşması olacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Samsun temsilcisi, tarihinde iki kez UEFA İnter Toto Kupası’nda mücadele etmişti. Avrupa kupalarına uzun bir aradan sonra yeniden katılan takım, bu sezon uluslararası arenada önemli sayıda maça çıktı. Samsunspor, sahasında oynayacağı bu karşılaşmada ilk maçtan avantajlı bir sonuç elde etmeye çalışacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU

Samsunspor’da UEFA listesine dahil edilmeyen Elayis Tavsan ile Yalçın Kayan statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda bulunmayacak. Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de mücadelede forma giyemeyecek.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Samsunspor - Rayo Vallecano maç kadrosu şöyle:

Samsunspor 11: Okan, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Ntcham, Holse, Mouandilmadji.

Rayo Vallecano 11: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile Rayo Vallecano arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak ve yayın şifresiz olacak.

Samsunspor Rayo Vallecano maçını uydu üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1 HD yayın frekans bilgileri de açıklandı. Türksat 4A uydusunda 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri ile yayın yapılırken; ayrıca 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol ve 3/4 FEC değerleri üzerinden de yayın erişimi bulunuyor.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO NEREDE İZLENİR?

Samsunspor ile Rayo Vallecano arasındaki karşılaşma televizyon yayınının yanı sıra çeşitli dijital platformlar üzerinden de izlenebiliyor. TRT 1 yayını Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlarda da yer alıyor. Bu platformlarda TRT 1 açık yayın yaptığı için ek paket ya da özel bir abonelik gerekmiyor.

Samsunspor maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano Konferans Ligi canlı maç yayını şifresiz kanalda!

Ayrıca internet üzerinden bilgisayar, telefon ya da tablet aracılığıyla da Samsunspor Rayo Vallecano canlı yayın izleme imkanı bulunuyor. TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden “Canlı Yayınlar” bölümüne girilerek TRT 1 yayınına ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra TRT 1’in resmi internet sitesinde bulunan “Canlı İzle” bölümünden de Samsunspor Rayo Vallecano maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 üzerinden yayınlanacak Samsunspor Rayo Vallecano karşılaşması, televizyon dışında internet ortamında da takip edilebiliyor. Tabii platformunun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı yayın bölümüne girildiğinde TRT 1 yayınına ulaşılabiliyor.

Mobil cihazlardan izlemek isteyen kullanıcılar App Store veya Google Play üzerinden tabii uygulamasını indirerek yayını açabiliyor. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümünden de Samsunspor Rayo Vallecano maçı canlı izlenebilecek

