TGRT Haber
TGRT Haber
CANLI
Samsunspor rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri

Samsunspor Konferans Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti sorularının cevapları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu maçları kapsamında Şkendiya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmeye hak kazandı. Bugün ise UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Samsunspor'un son 16 turu rakibi kim belli oldu. Taraftarlar tarafından Samsunspor Konferans Ligi rakibi kim, kiminle eşleşti sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Samsunspor rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri
'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz , son 16 play-off turu maçları kapsamında Şekndiya ile karşı karşıya geldi. Samsunspor ilk karşılaşmadan 1-0, ikinci mücadelede ise 4-0 galibiyet ile ayrılarak son 16 turuna adını yazdırdı. Temsilcimizin Konferans Ligi son 16 turu rakibi ise bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netlik kazandı. Taraftarlar tarafından Samsunspor Konferans Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Samsunspor rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu kapsamında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un Rayo Vallecano'yu elemesi halinde ise çeyrek finalde rakibi Celje-AEK eşleşmesinin galibi olacak.

Samsunspor rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kapsamda Samsunspor, Rayo Vallecano ile 12 Mart 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 19 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Samsunspor rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu eşleşmelerinin tamamı netlik kazandı. Eşleşmelerin tamamı şöyle:

Samsunspor - Rayo Vallecano

Lech Poznan - Shakhtar

Cyrstal Palace - AEK Larnaca

Sigma Olomouc - Mainz

Alkmaar - Sporta Prag

Fiorentina - Rakow

Celje - AEK

Rijeka - Strasbourg

#Spor
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#samsunspor
#Rayo Vallecano
#Aktüel
TGRT Haber
