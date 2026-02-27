Samsunspor rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz Samsunspor, son 16 play-off turu maçları kapsamında Şekndiya ile karşı karşıya geldi. Samsunspor ilk karşılaşmadan 1-0, ikinci mücadelede ise 4-0 galibiyet ile ayrılarak son 16 turuna adını yazdırdı. Temsilcimizin Konferans Ligi son 16 turu rakibi ise bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından netlik kazandı. Taraftarlar tarafından Samsunspor Konferans Ligi rakibi kim oldu, kiminle eşleşti sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından temsilcimiz Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano oldu. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu kapsamında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un Rayo Vallecano'yu elemesi halinde ise çeyrek finalde rakibi Celje-AEK eşleşmesinin galibi olacak.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu karşılaşmaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kapsamda Samsunspor, Rayo Vallecano ile 12 Mart 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 19 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu eşleşmelerinin tamamı netlik kazandı. Eşleşmelerin tamamı şöyle:

Samsunspor - Rayo Vallecano

Lech Poznan - Shakhtar

Cyrstal Palace - AEK Larnaca

Sigma Olomouc - Mainz

Alkmaar - Sporta Prag

Fiorentina - Rakow

Celje - AEK

Rijeka - Strasbourg