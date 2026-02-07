Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Fuat İğci

Samsunspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Trabzonspor ilk 11’ler belli oldu

Samsunspor Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir? Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor, ligin formda ekiplerinden Trabzonspor’u ağırlıyor. Fatih Tekke’nin ekibi zorlu deplasmandan mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Ev sahibi Samsunspor ise taraftar avantajını kullanarak galibiyet elde etmek istiyor. İşte, Samsunspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı…

Samsunspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Trabzonspor ilk 11’ler belli oldu
Haber Merkezi
07.02.2026
07.02.2026
, ile oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramazken bu şansızlığını kırmayı hedefliyor. İki takım tarihinde 56. kez birbirlerine rakip olurken bordo-mavililerin 30 galibiyeti bulunurken Samsunspor ise 13 kez sahadan gülen taraf olarak ayrıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken kritik mücadelede gözler son haftaların formda ismi Muci’de olacak. Samsunspor ligde son haftalarda yaşadığı düşüşle dikkat çekerken Trabzonspor karşılaşmasına çıkış gözüyle bakıyor. Peki Samsunspor Trabzonspor canlı nereden izlenir? İşte, Samsunspor Trabzonspor maçı ilk 11’ler…

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerin başında gelen Trabzonspor - Samsunspor karşılaşması ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin Türkiye’de başka bir resmi yayıncı kuruluşu bulunmuyor. Televizyonlarının yanı sıra karşılaşmayı TOD TV kullanıcılar, telefon, bilgisayar vb. internet bağlantısı olan cihazlarla canlı takip edebilirler.

Samsunspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Trabzonspor ilk 11’ler belli oldu

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele bugün (7 Şubat) saat 20.00’da başlayacak. Trabzonspor Samsunspor mücadele beIN Sports 1 ekranlarından HD naklen canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenlerin beIN Sports üyeliğinin olması gerekiyor.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Elayis, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Mustafa, Muçi, Felipe, Onuachu

Samsunspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Trabzonspor ilk 11’ler belli oldu

SAMSUNSPOR 7 MAÇ SONRA KAZANDI

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanan Samsunspor, sezon ortasında yaşadığı form düşüklüğüyle dikkat çekmişti. Ara transfer sezonunda 3 yeni isme imza attırırken tekrardan Avrupa kupaları potasına girebilmek için mücadele ediyor. Karadeniz ekibi Kasımpaşa deplasmanında bulduğu golle ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılmıştı.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Süper Lig’de bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için önemli maça çıkıyor. Trabzonspor’da gözler hücum hattında Muçi, Felipe, Onuachu ve Oulai gibi yıldızlarda olacak. Trabzonspor'da Visca, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle bugün oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Samsunspor Trabzonspor ilk 11’ler belli oldu


ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#samsunspor
#beın sports
#Aktüel
